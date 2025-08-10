北上南下｜周六逾20萬內地客訪港　創5.2後最高　39.4萬港人北上

昨日（9日）近20.5萬人次內地旅客經各個口岸來港，創下自今年五一黃金周5月2日以來的最高紀錄。上個周末因天雨關係，訪港旅客及北上香港市民人數稍跌，昨天經各個口岸北上深圳的香港居民回升至39.4萬人次，北上南下逆差為18.9萬。



昨日（9日）大批內地旅客到新世紀廣場、港鐵旺角東站外天橋打卡拍照，天橋擠得水泄不通。（潘耀昇攝）

昨20.5萬內地客訪港 較上星期六多3成

昨日（9日）204,607人次內地旅客訪港，較上星期六多近4萬7千人，高出約3成。昨日數字創下近3個月以來的新高，僅次於5月2日267,062內地客訪港人次。訪港內地旅客中，有17.5萬人經多個口岸由深圳來港。

昨日（9日）朗豪坊的美食廣場於下午時段亦十分旺場。（潘耀昇攝）

昨日49.6萬港人外遊 料39.4萬人次往深圳

昨日有496,275人次香港居民出境，當中近39.4萬人次經各個口岸前往深圳，較上星期多出17.5%。最多人經羅湖口岸過關，人次達123,256；其次為落馬洲口岸，共有101,659人次。昨日北上南下逆差達18.9萬人次，與上星期相約。

蓮塘口岸今早（10日）人口人海，擠滿了等候過關來港的遊客。（小紅書圖片）

蓮塘口岸南下過關今早逼爆

內地旅客來港人潮延續至今天早上，有內地旅客在網上發文表示蓮塘口岸人山人海，擠滿了等候過關來港的遊客。有旅客稱過關來港需排隊一小時，形容「真恐怖」、「擠成粥」，運作幾乎「癱瘓」。亦有人將口岸水泄不通的矛頭指向旅行團過多，希望兩地政府勿讓過多旅行團使用口岸。