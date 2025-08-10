南下｜蓮塘口岸過關逼爆排一個鐘　內地客：別開放給這麼多旅行團

【北上南下/蓮塘口岸/香園圍口岸/出入境】八月暑假是旅遊旺季，今早（10日）有內地旅客在網上發文表示蓮塘口岸人山人海，擠滿了等候過關來港的遊客。有旅客稱過關來港需排隊一小時，形容「真恐怖」、「擠成粥」，運作幾乎「癱瘓」。亦有人將口岸水泄不通的矛頭指向旅行團過多，希望兩地政府勿讓過多旅行團使用口岸。



根據港府數據，去年蓮塘口岸（香園圍口岸）平日假日有8.37萬人次出入境，但口岸設計及預計每日可處理流量僅為3萬人次。



蓮塘口岸今早（10日）人口人海，擠滿了等候過關來港的遊客。（小紅書圖片）

有人將口岸水泄不通的矛頭指向旅行團過多，希望兩地政府勿讓過多旅行團使用口岸。（小紅書截圖）

大批旅行團早上經蓮塘口岸來港

今日早上有多名內地旅客在內地社交平台小紅書上發佈蓮塘口岸的相片，顯示由深圳關口外的室外位置架起鐵馬，大批旅客幾乎「身貼身」等候，當中有人拿着旅行團的旗幟。進入到過關範圍，旅客繼續大排長龍

蓮塘口岸水泄不通，不少在場人士為旅行團遊客。（小紅書截圖）

內地客冀勿讓過多團客使用蓮塘口岸

有小紅書用戶形容蓮塘口岸水泄不通，有大批旅行團遊客在場，幸好散客不用排隊，7分鐘便可過關，建議當局勿關放口岸予過多的旅行團遊客。

亦有人形容蓮塘口岸「擠成粥」、「癱瘓」，質疑成因是人多，還是管理不到位。該用戶又反問：「這麼多人，口岸沒有應急預案嗎？」

有人形容蓮塘口岸「擠成粥」、「癱瘓」，質疑成因是人多，還是管理不到位。（小紅書截圖）

蓮塘口岸去年假日人流為可負荷人次兩倍幾

根據港府數據，2024年蓮塘口岸（香園圍口岸）平日每日平均出入境人次有62,905人次，超出該口岸設計/預計每日可處理的出入境旅客流量人次的3萬人次逾一倍，假日日均更達8.37萬人次。