美食商貿博覽周四開鑼　港清真產品闖中亞　冠珍園谷清真調味料

第3屆美食商貿博覽將於8月14至16日舉行，繼去年首次引入清真食品和飲品標誌方便買家辨識及採購，今年亦有超過120家來自中國內地、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南等地的食品供應商，推廣優質清真產品。有售賣清真調味料的本地老字號醬園，希望透過展覽開拓商機。



今年展覽亦會呈獻一系列健康及「未來食品」以捕捉銀髮商機，有本地展商研發製作的軟餐月餅、提升認知能力的腦部保健品「聰明啫喱」等。



美食商貿博覽參展商，（左起）分別是冠珍園第四代傳人陳天佑，香港食品科技協會創會會長袁仲安，幸福元氣創辦人兼董事總經理張玉珍和幸福元氣創辧人何浩德。(蘇樂瑤攝)

冠珍園第四代傳人陳天佑，公司主要產品有豉油有醬料、醋等調味品。(蘇樂瑤攝)

冠珍園第四代傳人：有合作國家比疫前倍增

近年全球各地對清真食品需求上升，本港有不少食品供應商希望能分一杯羹。屹立香港90年的冠珍園有售賣清真調味料，第四代傳人陳天佑表示，近年本港產品出口到的國家數量有所增長，例如哈薩克、巴基斯坦、阿曼等都是新合作的地區。他說：「到今年為止已經有9個國家，在疫情前其實都只有4、5個。」

冠珍園與中東國家或地區的餐廳合作，為公司及企業提供調味品和醬料。冠珍園近八成產品出口到國外，陳天佑希望籍着參展為公司開拓更多清真市場，開拓商機。

清真認證XO醬供應航空公司、尖沙咀的印度餐廳

幸福元氣生產的XO醬4月獲得清真認證，創辧人何浩德表示在香港主要客群是航空公司、在尖沙咀的印度餐廳等。

他們其實都很樂意去嘗試找出他們自己新的組合配方，或者是一些自己的嘗試，而我們作為一個食品廠可以為他們提供的，就是實踐他們的想像力 。 幸福元氣創辧人何浩德

香港食品科技協會創會會長袁仲安補充，香港的酒店、醫院和監獄對清真食品有需求，內地西北地區，例如蘭州、甘肅、寧亞等地的市場亦有潛力，希望都可以多留意這些市場。

幸福元氣的清真XO醬於今年4月份獲得認證，是參展以來首次展示有清真認證的食品。(蘇樂瑤攝）

本地展商捕捉銀髮商機 推軟餐月餅 凝固粉和增稠經過清真認證

有本地展商捕捉銀髮商機，研發製作軟餐月餅、提升認知能力的腦部保健品等創新產品。幸福元氣今年推出兩款新口味的軟餐月餅，分別是開心果朱古力醬月餅和伍仁月餅，公司形容味道與真實食物一樣，不用咀嚼，方便有吞咽困難的人士和長者食用。軟餐產品中使用的凝固粉和增稠粉也經過清真認證，確保其中不含酒精或其他不被允許的成分。

幸福元氣商捕捉銀髮商機，研發製作軟餐月餅。(蘇樂瑤攝）

香港食品科技協會創會會長袁仲安。(蘇樂瑤攝)

有展商推「聰明啫喱」增強記憶力

美食商貿博覽另一焦點展區是「食品科學與技術」，香港食品科技協會創會會長袁仲安將參展，將展示一種能夠提升認知能力的「聰明啫喱」，原理是加入花椒素以改善大腦的接收能力，增強記憶力和集中注意力，特別適合小朋友、需要備考的人以及年長者食用。

「聰明啫喱」，原理是加入花椒素以改善大腦的接收能力，增強記憶力和集中注意力，特別適合小朋友、需要備考的人以及年長者食用。(美食商貿博覧提供)