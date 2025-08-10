南下｜深圳客即日來往香港兩天打卡拍照　江蘇客冀帶女兒參觀港大

昨日（9日）近20.5萬人次內地旅客經各個口岸來港，創下自今年五一黃金周5月2日以來的最高紀錄。今早（10日）亦有大批內地旅客及旅行團入境，部份人到山頂觀光。有來自深圳的旅客稱來港兩日主要是「city walk」（城市漫步），會即日往返，不在港留夜。有來自江蘇的內地家庭留港6日，除了遊覧香港景色，亦會帶女兒到香港大學參觀。



今日（10日）有不少旅行團和內地旅客到山頂觀光。（蘇樂瑤攝）

深圳客一連兩日即日來往 漫步打卡熱點

今早山頂廣場一帶未見大批人潮及擠擁情況，部份餐廳於中午時滿座。來自深圳的夏小姐與朋友謝小姐表示，受港產片影響，「想來找一下記憶」，這次來港兩日的行程主要是「city walk」（城市漫步），參觀小紅書上熱門的香港景點及拍照。她們來港兩日都是即日往返，昨天遊覧維港和堅尼地城後回深圳休息，今日則打算看展覽和到旺角逛街，每天花費控制不多於一千元。

來自深圳的陳先生表示自己經常南下，今次亦會在香港留兩日一夜。（蘇樂瑤攝）

有內地客料帶孩子參觀港大

同樣來自深圳的陳先生表示經常南下，「差不多每個星期都來一次（香港）」。他每次來港都會行山及散步，例如行大帽山或由紅磡徒步走到何文田，這次來港則會逗留兩日一夜。

第二次來港的吳小姐帶同家人旅遊6天，計劃明天會帶女兒去香港大學參觀。她表示預計花費約1萬5千元，主要是因為香港住宿費用較高。

葉小姐及丈夫則是利用周末兩日假期帶孩子來港旅遊，此行目的主要是逛街購物，欣賞景色和去海洋公園遊玩，預計在港約2至3萬元。