P牌警看錯行人綠燈令女途人重創　呈助理處長求情信　判刑再押後

男督察持「P牌」駕駛時，聲稱看錯綠色行人交通燈是交通燈，撞向一部的士再展轉撞到女途人，女途人當場門牙飛脫，經治療後成「長短腳」不良於行。男警認為他只是不小心駕駛，惟經審訊後被裁定危險駕駛罪成，案件原定今（10日）在區域法院判刑。辯方再呈上數封被告上司，包括達助理處長級別的求情信，稱社會需要熱心助市民的警察；被告亦稱被囚禁後感到悲痛，又稱審訊時都不敢直望事主，希望法庭判緩刑。法官准再押後判刑至9月1日，並索取被告的社會服務令報告，被告須繼續還押，又重申，判刑的方式仍然開放。



被告姚新燊（28 歲，報稱警察）被裁定一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪罪成，指他於 2023 年 6 月 5 日在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓人士身體受嚴重傷害。

被告姚新燊撰求情信求法庭判他緩刑。(資料圖片)

被告姚新燊意外發生後協助警方調查。(資料圖片)

被告稱感愧疚望判緩刑

辯方今日引述被告於還押期間自行撰寫的求情信，指他在還押以來均對事件感到悲痛，面對事主的時候亦抬不起頭，亦不敢直視事主，明白過錯無可挽回，他餘生都會感到愧疚，望法庭大發慈悲，可以緩刑或社會服務令方式處理案件。

辯方呈上包括助理處長的求情信

辯方續呈上由被告上級所撰寫的聯署信，當中包括警務處助理處長，他們指出，明白案件對法治有影響，惟被告事後主動承擔調查責任未有打算開脫。

上司指被告可作交通安全教育實踐的警察

信中續指，被告為人正直可靠，多次參與危險的行動，社會需要熱心幫助市民的警察，被告可以用實際行動，成為交通安全教育及實踐的警察，以分享會告知市民他不小心駕駛的經驗，以提醒他們注意交通安全，他們亦願意共同監督被告。

辯方指判囚會令被告失工作

辯方重申，被告罪責中等，若法庭最後判監，或會令被告失去工作，構成不合比例的刑罰。

女途人被撞致右腿骨頭外露，門牙拋出，至今仍要以輪椅助行。(陳永武攝)

被撞的士車頭及車尾位置均損毀。(陳永武攝)

沒依紅燈停車展轉撞到女途人

案情指，事故發生時下着微雨，路面濕滑，道路有充足照明，路況完好。一輛的士正沿彌敦道北行第1線行駛，被告則沿旺角道第三及四線之間駕駛其私家車。當被告駛至彌敦道的路口時，沒有依照紅燈停車，因而撞向的士的左車尾，令其打滑旋轉，撞向護欄及一名正在等車的女途人。

女事主被撞至長短腳門牙拋出

涉案女途人隨即送往伊利沙白醫院治理，醫療報告顯示，女途人的右腿開放性骨折並有骨頭外露，另外其右股骨、右脛骨和腓骨骨折，須進行緊急手術，以清除污染及對其右下肢進行外固定術。女事主早前出庭作供指，她因意外而出現「長短腳」，意外亦令其小腿骨受傷及門牙抛出，進行了4至5次手術，至今仍覺肺被壓著及呼吸不順。

被告稱看錯綠色行人交通燈

被告其後在警誡下承認，他於事發前三個月取得暫准駕駛執照，當時有3個月的駕駛經驗。案發時，他不小心把綠色行人交通燈看錯成車輛交通燈，亦不熟悉案發地點的街道。

被告審訊自辯時曾稱，案發時在思考毒品案件，又稱案發前荷理活廣場曾發生斬人事件，他曾被派往支援該案的工作。

案件編號：DCCC63/2024