法國企業家「逆市」落户香港　看中香港夠「快」及能接通亞太市場

現時本港市道疲弱，但依然有不少外資選擇落户香港。其中，法國人Florian Lang在2023年帶着AI人工智能生意計劃，參與投資推廣署推出的全球Fast Track計劃，奪得冠軍而成功進駐香港市場。他選擇香港市場的其中一個原因是「快」，可以快速與企業家、客人及投資者連結；亦有助他拓展在亞太地區的業務。



Florian Lang（中）和投資推廣署代表。（洪戩昊攝）

投資推廣署近兩年半引入1740億元首年直接投資

根據官方數字，自2023年1月至今年7月，投資推廣署已協助1,333間企業在港開設或擴展業務，引入1,740億元首年直接投資及創造逾1.9萬個新增職位。

投資推廣署自2018年起推出「全球Fast Track計劃」，為成長型初創企業提供資源配套、一對一會面、現場展示機會、行業專家指導，以及與企業客戶、投資者和服務供應商進行度身訂造的商業配對，助力企業加快進軍香港及各地市場。

法國AI企業家看中香港夠「快」及能接通亞太市場

法國人Florian Lang在2023年帶着AI生意概念參與計劃，奪得冠軍而成功進駐香港市場，創立AI公司Libertify。公司主要以AI進行數碼營銷，例如生成一些富創意的政府部門網頁內容等。

公司主要以AI進行數碼營銷，例如生成一些富創意的政府部門網頁內容等。（洪戩昊攝）

Florian Lang表示，選擇香港市場的其中一個原因是「快」，在港可以快速與企業家、客人及投資者連結。

香港隨處也有一股能量——很快可找到商機，市場有最新的政策、最新的潮流⋯⋯很快，比其他市場更快。 Libertify創辦人兼亞太區行政總裁Florian Lang

Libertify創辦人兼亞太區行政總裁Florian Lang。（洪戩昊攝）

Florian Lang表示，香港亦有區域優勢，令公司可以拓展在亞太地區的業務。公司在港的其中一個客户是法國銀行業三巨頭之一的法國興業銀行的香港分部，為對方製作了一套AI提示系統，用作在本港時間早上提示美股波動。相關的系統獲客户賞識，更引入到銀行的新加坡分行，令公司業務可拓展至新加坡。

不過，由於公司是AI公司，所需員工不多，目前只在港聘用了5至10個員工。

意大利食品進口商對香港及內地發展充滿信心

意大利食品進口商及分銷商Bright View Trading是歐洲最大食品商之一Inalco Food and Beverage集團成員。Bright View Trading總經理Michele Bernacchia本身在香港當廚師，其後開始對食材供應感興趣，2008年時順理成章在港開公司。

Michele Bernacchia（左）和投資推廣署代表。（洪戩昊攝）

Bright View Trading進口的食品。（洪戩昊攝）

Michele Bernacchia選擇香港市場的其中一個原因是對香港及內地發展充滿信心，目前更已於澳門、中山等地開設辦事處。不過，他表示，在港經營食材生意也有其限制。

令餐廳生存有三個因素：舖租開支、人工開支及食材開支。不幸地，舖租開支很難被調整；最易是調整食材開支，所以餐廳會嘗試要求我們供應商給予折扣。 Bright View Trading 總經理 Michele Bernacchia

Bright View Trading 總經理 Michele Bernacchia。（洪戩昊攝）

壓價的相應結果是食材質素也會被影響。公司目前九成食材也是來自歐洲，但為了適應市場，亦逐步將目光移向亞洲，目的是將亞洲食材比例升至整體兩成。而公司落户香港，亦有相應的地理優勢。