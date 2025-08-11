抗戰勝利80周年｜入境處總部辦國門油畫展　為期6周免費入場

為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，入境事務處周一（11日）起於總部免費舉辦為期6星期的「山河永固‧口岸崢嶸——紀念抗戰勝利八十周年國門油畫展」，展出28幅由內地畫家楊永智繪畫的油畫作品，並於同日舉行開幕典禮。



2025年8月11日，入境事務處於總部舉辦為期六星期的「山河永固‧口岸崢嶸——紀念抗戰勝利八十周年國門油畫展」。圖為入境處處長郭俊峯（中）與其他主禮嘉賓主持開幕儀式。（政府新聞處圖片）

為期6周 以國門口岸為主題

展出的作品以邊疆國門口岸及香港口岸為主題，藉此增進香港各界對國家邊防建設成就的了解，提升國家安全意識，弘揚愛國主義精神。展覽從即日起至9月19日，在將軍澳寶邑路61號入境處總部行政大樓地下公眾大堂設置，開放時間為周一至周五上午8時45分至下午4時30分，以及周六上午8時四45分至11時30分（公眾假期除外）。市民可無需預約，免費入場參觀。

開幕典禮由入境處處長郭俊峯主禮，其他出席的主禮嘉賓包括中聯辦警務聯絡部副部長孟小援、中央駐港國安公署聯絡局代表宋一平、外交部駐港特派員公署領事部主任魏文修、保安局首席助理秘書長林美儀、西貢民政事務專員馬瓊芬，以及畫家楊永智。

2025年8月11日，入境事務處於總部舉行為期六星期的「山河永固‧口岸崢嶸——紀念抗戰勝利八十周年國門油畫展」。圖為入境處處長郭俊峯（右五）與中聯辦警務聯絡部副部長孟小援（右四）、中央駐港國安公署聯絡局代表宋一平（左三），以及畫家楊永智（左四）等嘉賓在開幕典禮上合照。（政府新聞處圖片）

郭俊峯在致辭時表示，這次國門油畫展讓各界一起銘記歷史、緬懷先烈，實在意義非凡。80年前，民族英雄以血肉之軀捍衛祖國河山，開啟了中華民族偉大復興之路。郭俊峯期望展覽向社會傳遞不屈不撓的抗戰精神和先烈的家國情懷，並寄語大眾要珍惜得來不易的和平與發展。