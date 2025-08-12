酒樓女董事涉聘內地訪客表演蒙古舞 被控僱用非法勞工提堂
撰文：朱棨新
出版：更新：
酒樓女董事涉聘6名內地訪客到其酒樓表演蒙古舞蹈及雜技。入境處派員在該於內地人表演時，指他們作非法表演為由作出拘捕，女董事亦被處方控6項「僱用不可合法受僱的人」罪，案件今（12日）在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，辯方申請押後，以索取文件和向被告提供法律意見。裁判官把案押後至9月23日，屆時將聽取被告答辯，被告准以1000元保釋。
女被告黃朋珍，54歲，被控6項「為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人」罪，指她於2025年7月28日，在觀塘身為「恒生糧道飲食集團有限公司」董事，僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇和周鈺皓為僱員。
控方稱，已準備聽取被告答辯，辯方卻要求押後，以索取文件和向被告提供法律意見，裁判官遂把案件押後至9月23日，屆時將聽取被告答辯。被告准以1000元保釋，期間不可離開香港。
案件編號：STCC3150/2025
