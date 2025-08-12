港大生AI製祼照｜前女友吹哨人批校方冷處理　揭有影像一年前製成

一名港大法律系男生被揭利用人工智能程式，製作身邊女性同學、師友的裸照，事件至今涉及共17名女同學。根據BBC中文網最新報道，吹哨人Yvonne披露自己涉事男生前女友，今年2月借用對方電腦時，意外揭發對方使用Deepfake（深度偽造）技術製作的色情照，而最早的深偽影像建檔日期料為去年5月。



一名港大法律系男生被揭利用人工智能程式，製作身邊女性師友色情圖片。(資料圖片)

事件的吹哨人Yvonne接受BBC中文網訪問，提到她曾是該名法律系男學生的女朋友，事件已與對方分手。在今年2月中，她借用其電腦時，意外發現25個檔案，以女生性名命名，大部份為同系女同學，亦有其中學老師及小學同學。檔案內有使用Deepfake（深度偽造）技術製作的色情照，估計合共達700多張。而最早的深偽影像建檔日期料為去年5月。

Yvonne聯同17名受害人跟進事件，向學校提出召開紀律委員會，和為部份同學安排調課，但過程中揭示校方的冷處理，大學規程無法針對男同學行為作出處理，最終只向其發警告信和要求他道歉，亦遲遲無法處理調課安排。

事件被公開揭發後，私隱專員公署已就事件展開刑事調查。平機會亦接獲投訴，正接法例和程序跟進。港大之後回應，指該名男學生主動退出下學年為期一年的海外學術交流，並對其行為深感悔意。

校方續指，大學發警告信和男學生正式道歉並不代表大學已就投訴結案，由於該名男學生承認其行為，校方以嚴肅的態度對待投訴。學院院長傅華伶在上月14日出席畢業典禮上再譴責事件，指大學會繼續調查。《香港01》就此向港大查詢調查進展，正候回覆。