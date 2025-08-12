女導師疑不滿5歲自閉童未能說媽媽　襲男童肩膀　獲官員求情罰2千

女導師涉見5歲自閉症男童發音課上未能讀出「媽媽」，出拳襲擊男童肩膀，男童母得知後報警。女道師被捕後解釋只是「掂」到對方。女導師今（12日）於九龍城裁判法院承認1項普通襲擊罪，並獲一些官員求情，包括前助理署長，裁判官曾慶東考慮被告初犯、案情及求情後，判罰款2000元。



原被控虐兒後改控普通襲擊

女被告孔麗貞，54歲，報稱言語治療師，註冊言語治療師名冊，表上未見被告姓名。她原被控1項故意對所看管兒童襲擊罪，後獲改控普通襲擊罪。控罪指，她於2024年12月24日，在九龍油麻地彌敦道建基兒童發展中心襲擊男童X。

女被告孔麗貞(持藍傘者)在他人掩護下離開法院。(陳曉欣攝)

辯方指被告只觸碰男童一次

辯方求情指，被告任教言語治療十多年，中心主任稱被告任教的課程是中心最受歡迎的課程。被告用力過度的確很不恰當，但她只是用手觸碰了男童1次，希望提高男童的專注力，一時犯錯。此外，被告獲前助理署長及其他官員撰寫求情信，但辯方未有透露該些官員所屬部門，冀法庭判處非監禁式刑罰。

事主不懂說媽媽被襲

案情指，被告當日在課堂上教男童X說「媽媽」，但X未能說出，被告隨即拳打X的肩膀至心口位置，X因此大哭。被告落堂後將教學片段傳送給X的母親，X母得知兒子受虐報警。

被告在錄影會面中否認打X，解釋她只是「掂」到X，藉輕拍令X專注，間接弄哭了X。

案件編號：KCCC 2086/2025