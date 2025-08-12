渠務署花300萬元再添3部「龍吸水」應對水浸　30名人員受訓操作

8月5日錄得雨量打破天文台總部自1884年八月份單日最高紀錄，連續兩天的暴雨令香港多區水浸。渠務署出動「龍吸水」10次，每小時可排水800立方米，成功於半小時內清走瑪麗醫院急症室外的積水。



渠務署早前向福建一間生產商購入「龍吸水」等多部排水機械人，署方今（12日）表示應對水浸成效顯著，本月再花費300萬元採購多3部「龍吸水」，預料今個星期運抵香港，未來會視乎情況考慮採購更多。署方已培訓30名人員操作「龍吸水」，未來會訓練更多人手。



現時渠務署已有6個排水機械人，包括3部「龍吸水」（右二）及「小禹」一、二、三號。渠務署於本月再購入3部「龍吸水」，將於本星期到港。（鄭子峰攝）

渠務署早前向福建一間生產商購入3部造價約100萬的排水機械人「龍吸水」。（鄭子峰攝）

渠務署總工程師盧秋玲指，月初黑色暴雨期間，渠務署共出動10次「龍吸水」。（鄭子峰攝）

上星期黑雨期間出動「龍吸水」10次

本港8月4日至5日曾發出黑色暴雨警告，多區出現水浸，天文台總部於5日錄得雨量更打破自1884年八月份單日最高紀錄。渠務署總工程師盧秋玲指，當日「龍吸水」出動10次，包括因水浸而急症服務受影響的瑪麗醫院，於半小時內已完成清理，排水效果理想。

渠務署高級工程師陳卓宗指，渠務署於本月再購入3部「龍吸水」，將於本個星期運送到香港，未來會視乎情況再購入更多。

渠務署高級工程師陳卓宗指，「龍吸水」排水效果理想。（鄭子峰攝）

提前放置「龍吸水」於高危地方

至於各部排水機械人將放置在哪些地區、會否集中於水浸黑點，陳卓宗表示由於水浸地點難以預測，機械人將分佈於不同行動基地，而鯉魚門、沙頭角等高危地方會提前放置。水浸發生時，渠務署亦會優先派遣機械人前往較嚴重、影響範圍較廣的地區。

水浸發生時，「龍吸水」將接駁排水管，並駛入水窪中，將積水排放至渠務署排水系統。（鄭子峰攝）

操控人員可根據現場情況，調節馬力和抽水流量。（鄭子峰攝）

已有30名操作人員受訓

「龍吸水」採用一體化設計，內置水泵、發動機和控制系統，操作人員可根據現場情況，調節馬力和抽水流量。水浸發生時，「龍吸水」將接駁排水管並駛入水窪中，將積水排放至排水系統。渠務署指現有30多名已受訓的操作人員，未來將會培訓更多。

「龍吸水」每小時排水流量可達800立方米，即三分一個標準游泳池水量，可連續工作8小時。渠務署指，相對於傳統排水設備，這些排水機械人體積較小、機動性高，其履帶式設計亦能應付複雜的環境，如樓梯、斜坡等。

「龍吸水」每小時排水流量可達800立方米，即三分一個標準游泳池水量。（鄭子峰攝）

