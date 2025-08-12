新冠疫苗｜私家醫生為粉嶺殘疾院舍7院友打超出建議使用日期疫苗

衞生署今日（12日）表示，一名參與新冠疫苗接種計劃的私家醫生，涉於粉嶺殘疾人士院舍「匡智粉嶺綜合復康中心」，為7名院友接種超出建議使用日期新冠疫苗。相關新冠疫苗並未超出其有效日期，受影響的人士均沒有不適。



衞生署正調查事件，並已要求涉事院舍和醫生立即改善疫苗管理措施，以及須密切跟進受影響人士的健康情況；涉事醫生亦已被暫停在疫苗接種計劃下的服務。



一名參與新冠疫苗接種計劃的私家醫生涉為匡智粉嶺綜合復康中心7名院友接種超出建議使用日期新冠疫苗。（社會福利署殘疾人士院舍資訊網相片）

莫德納疫苗須於解凍後30日內使用 未超出有效日期

衞生署表示，在核對疫苗預訂及接種紀錄時，發現涉事醫生於5月22日到粉嶺一間名為「匡智粉嶺綜合復康中心」的殘疾人士院舍提供疫苗接種服務時，為7名院友接種了超過建議使用日期的莫德納JN.1新冠疫苗。雖然相關新冠疫苗並未超出有效日期，但根據疫苗製造商的建議，該疫苗須於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於30日內使用。

衞生署：已暫停涉事醫生在疫苗接種計劃下的接種服務

衞生署高度關注事件，已即時跟進受影響人士的健康情況，並確定所有受影響的院友均沒有因為接種疫苗而出現不良情況；署方已向疫苗製造商了解疫苗在上述情況下的安全和效能等資料。

衞生署已暫停涉事醫生在疫苗接種計劃下的疫苗接種服務，並會繼續跟進涉事院舍是否有遵從相關指引。

經詳細考慮受影響人士的新冠疫苗接種及新冠感染史，衞生署建議受影響人士無需重新接種疫苗，並已指示涉事醫生監察受影響人士的健康狀況，而該名醫生亦會按衞生署要求，向受影響人士或其家屬解釋事件及商討其後安排。

衞生署已巡查涉事院舍 督促職員避免同類事件再發生

另一方面，衞生署已巡查涉事殘疾人士院舍，檢查疫苗儲存及接種程序，並督促職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及按照2019冠狀病毒病疫苗接種計劃指引適時處置已過期的疫苗，避免同類事件再發生。

因應今次事件，衞生署會再去信提醒所有參與新冠疫苗接種計劃的醫生，提供疫苗接種服務時須恪守衞生署建議的所有程序。