依托咪酯｜禁毒處去信學校新學年列自願檢測項目　須學生同意

保安局禁毒處今日（12日）表示，已去信學校確認於2025/26學年將依托咪酯（前稱：太空油）納入「健康校園計劃」的自願檢測。流程將會沿用現時檢測其他毒品的流程，即參與學校可在現行檢測模式，選擇快速尿液測試或頭髮測試進行檢測；檢測前必須得到學生同意。



保安局禁毒處今日（12日）表示，已去信學校確認於2025/26學年將依托咪酯（前稱：太空油）納入「健康校園計劃」的自願檢測。（資料圖片／政府新聞處圖片）

驗尿可知近一星期有否吸毒 驗頭髮可追查三個月或以上情況

由禁毒基金支持的校本禁毒教育項目「健康校園計劃」，讓學生自願參與校園檢測，現時全港共有超過一半的中學參與。禁毒處表示，今日與負責檢測工作的非政府機構會面，落實在「健康校園計劃」中檢測依托咪酯的細節。自願檢測過程中所收集的個人資料會受《個人資料（私隱）條例》所保障。

翻查禁毒處網頁，快速尿液測試可以即時知道結果，但有可能出現假陽性，而且只可檢測到最近幾日至一星期的吸毒紀錄；另一款頭髮測試，頭髮樣本會送交化驗所，可測試到達三個月或以上的吸毒情況，但不能即時知道結果，亦不能測試到最近幾日的吸毒紀錄。

保安局禁毒處今日（12日）表示，已去信學校確認於2025/26學年將依托咪酯（前稱：太空油）納入「健康校園計劃」的自願檢測。（資料圖片）

根據計劃參考守則，如測檢結果呈陽性反應，校長會通知有關家長或監護人，校外專責隊伍亦會跟進有關個案或轉介予濫藥者輔導中心跟進。被辨識的學生須參加計劃下設的支援計劃，但不會被控吸毒。

除依托咪酯外，自願校園檢測所涵蓋的毒品包括氯胺酮（俗稱「K仔」）、搖頭丸、甲基安非他明（俗稱「冰毒」）、大麻、以及可卡因。