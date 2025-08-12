太空油｜38歲女吸食不足一年　多個器官衰竭　戒癮重生籲勿試

涉及「太空油」的依托咪酯毒品個案於今年首季錄得192宗，較去年同期大升逾10倍。38歲阿婷（化名），自16歲起沉淪毒海逾20年，一年多前轉為吸食依托咪酯，此後不能自拔，直至不足一年間，皮膚暗沉發黃，身體器官快速衰竭，心臟僅餘三成功能，經歷瀕死邊緣，始警覺要戒毒。有社區中心指，中心有關依托咪酯的毒品個案佔比，於過去一年間，由零急升到近兩成，當中近6成為21歲以下青年，不少為中學生，情況令人擔憂，呼籲社會正視「依托咪酯」毒品問題。



阿婷指初初嘗試依托咪酯時並不喜歡，但逐漸開始對其上癮，留院了約一個月的瀕死經歷，令她下定了戒毒的決心。（張智浩攝）（張智浩攝）

38歲的阿婷，自16歲接觸毒品，毒齡超過20年，直至一年前完全戒掉。她年輕時主要吸食冰毒等，至2023年底，首次嘗試「依托咪酯」。她憶述，當年朋友將電子煙遞給自己，吸了一口後感覺非常頭暈，方意識剛吸入的非普通電子煙，實為毒品依托咪酯。「第一啖呢我就唔鐘意既，因為佢個反應就係會好暈，跟住就唔敢再試既，我再見我啲朋友暈低左係地下既」。

不過阿婷身邊不少朋友均有吸食依托咪酯，在好奇心驅使下，阿婷再嘗試吸食，自第三次吸食後，自此毒癮一發不可收拾。她說：「第三次之後就不停想食，不停覺得唔夠，初初都係食幾啖幾啖咁樣食，越食越覺得唔夠，跟住就索性自己攞啲嚟自己食，跟住就不停廿四小時咁樣食」。

依托咪酯本身是一種臨床上常用於誘導全身麻醉的藥物，具有催眠作用，主要以電子煙油的形式吸食，同時還可能與其他毒品混合，更易上癮。



個樣好似好變哂咁樣，好蒼老咁樣變左。 阿婷

基督教香港信義會社會服務部戒毒及成癮支援服務總監李芳表示，中心的個案中有近6成為21歲以下青少年，不少更僅為中學生。（張智浩攝）

一日吸食6粒依托咪酯 其它毒品失吸引力

阿婷吸食了一至兩個月，發現對依托咪酯的沉迷和依賴遠高於其他毒品，由一日吸食兩至三粒，增至一日吸食六粒左右，「我食咗依托咪酯之後，發覺自己係唔需要食其他毒品既，因為佢已經蓋過哂嗰啲癮，淨係想食依托咪酯，煙都可以唔食」她又指，比起其它毒品，吸食依托咪酯比較方便，味道也比較吸引，價格便宜兼容易獲取。

阿婷說，起初吸食依托咪酯能令她感到放鬆和舒服，但是數個月後，對身體的危害漸漸打破這種虛偽的快感。阿婷吸食約3至4個月後開始停經，初時並不為意，以為僅屬巧合。其後她發現身體出現異常，包括皮膚逐漸變黑、暗沉和發黃，體型開始變腫，「個樣好似好變哂咁樣，好蒼老咁樣變左。」吸食7至8個月後，阿婷其他身體功能變差，例如經常發燒和呼吸困難，更多次出現肺炎和支氣管炎以及哮喘併發症。

現年38歲的阿婷（化名、右一）16歲起沉淪毒海逾20年，在2023年底誤吸含麻醉藥「依托咪酯」的電子煙，短短數月內遭遇停經、器官衰竭，甚至心臟僅餘三成功能，瀕死住院後終覺醒始戒毒。（張智浩攝）

心臟餘下三四成功能 肺水腫腎衰退

即使經歷多次大病，阿婷尚未斷絕吸食依托咪酯，直至最後一次，她因心臟病發入院。「醫生話我心臟得返三四成，跟住個腎已經去唔到廁所，個肺又水腫，腫到唞唔到氣頂住個肺，跟住又衰竭。」阿婷最終留院了約一個月，這段瀕臨死亡的經歷，令阿婷慢慢開始反思，加上她目睹有朋友吸食依托咪酯後撞頭受傷，更有人因此過身，才醒覺要戒毒「我見到啲朋友出事，好多都出事，我覺得要戒啦，唔係下一個就到自己。」

阿婷最終在醫院開始戒毒旅程，她指戒毒初期出現嚴重的戒斷症，「漂冷汗，周身唔舒服，坐立不安咁」。她說，幸好得到朋友和家人的支持和陪伴，姐姐更會每天到醫院探望自己。姐姐亦曾經誤入歧途吸食毒品，後來成功戒毒。為了不令他們失望，阿婷下定決心戒毒，並要與所有毒品劃清界線。

阿婷出院即日，即被姐姐帶往基督教香港信儀會中心參加戒毒療程。期間阿婷刪走所有「毒友」的聯絡方式，徹底斷絕往來。接受療程後，她身體漸漸康復，由起初出院時精神欠佳，「行步路都攰」，後來已逐步改善，月經開始復常。阿婷已戒毒約1年多，現於中心學校學習彈結他，她呼籲大眾千萬不要接觸毒品，「唔好亂咁嘗試，因為會後悔，一定會後悔，唔好令到自己後悔啦。」

女性吸食恐亂經期 三階段中醫療法助緩癮

基督教香港信義會社會服務部資深中醫師劉浩泉表示，依托咪酯可透過電子煙容易吸食，吸食者明顯出現年輕化跡象。他補充，有不少本身有吸食其它毒品的吸毒者，會將其它毒品如可卡因等與依托咪酯相溝再吸食，務求追求更刺激的快感，但對身體產生極嚴重的副作用如心臟病，最嚴重可以引致死亡。劉浩泉續指，依托咪酯本身為麻醉藥，其成分與「迷姦水」類似，對女性有較大副作用，例如會影響經期和釋放多巴胺等。

基督教香港信義會社會服務部資深中醫師劉浩泉表示，表示因依托咪酯可以用電子煙吸食等原因，吸食者明顯出現年輕化跡象。（張智浩攝）

劉浩泉指，中心的中醫治療框架分為三種：第一類為康復治療，針對戒毒者的一般健康問題，如月經不調和濕疹等，建立患者對醫療的信心。第二類則為戒斷後康復，協助初步戒毒者恢復身體機能等。第三類則為精神症狀治療，針對失眠、焦慮、思覺失調和抑鬱等後遺症，提升戒毒動力。另外，中醫亦會使用一些中藥作緩癮藥物，減低使用者對毒品的慾望，如服用中藥後，再吸食的毒品味道會變淡等。

依托咪酯個案佔比 過去一年由零急升到近兩成

基督教香港信義會社會服務部戒毒及成癮支援服務總監李芳表示，近年元朗和天水圍的依托咪酯毒品問題嚴重，中心協助的個案中，有近6成為21歲以下青少年，不少僅為中學生。個案男女比例相若，但女性願意求助比例會較高。

她指，不少年輕人獲免費嘗試依托咪酯後，部份會參與為依托咪酯分貨和販賣一職，從中獲利賺取外快。她又指，中心有關依托咪酯的毒品個案佔比，於過去一年間，由零急升到近兩成，情況令人擔憂。

基督教香港信義會社會服務部資深中醫師劉浩泉指，中心現會透過中醫幫助戒毒者康復治療。（張智浩攝）

基督教香港信義會社會服務部資深中醫師劉浩泉指，現時會使用一些中藥作緩癮藥物，可減低使用者對毒品的慾望，如服用後毒品味道變淡等。（張智浩攝）

李芳認為，近年政府大力宣傳依托咪酯的危害有效，例如保安局入學校對學生宣傳，和早前將太空油其正名為「依托咪酯」等。她期盼社會各界對吸毒問題多加關注，共同建立「多關心、願幫助」的友善戒毒氛圍，又指家人、師長及鄰舍的態度攸關重要，如發現親友、學生有吸毒跡象，應主動鼓勵或陪同其尋求協助。