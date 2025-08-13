林寶堅尼發聲明指中環Ghini Lounge盜用商標、擅用商標出能量飲料

中環雲咸街近日出現一間印有林寶堅尼（Lamborghini）汽車標誌的酒吧「Ghini Lounge」，惟林寶堅尼官網周一（11日）發聲明，澄清從未授權該酒吧或其任何第三方在任何範圍內使用其商標，又指其推廣的「Lamborghini Energy Forun」能量飲料同樣未經許可擅自使用商標，將訴諸法律程序。



翻查資料，該能量飲料從未在本地超市等常見地點發售。有台灣購物平台亦曾發售該款能量飲品，聲稱其原產地為中國；製造商「杭州千島湖啤酒有限公司」向《香港01》證實曾生產該款飲料，但現已停產。



記者亦發現，有人多次以「Lamborghini Energy Forun」的名義在夜店舉行活動推廣該款飲品，有活動公關引述主辦方稱已購買林寶堅尼IP（智慧財產權），意味已「授權」在能量飲品使用該標誌；惟林寶堅尼則在聲明指未授權對方使用商標。



林寶堅尼官網昨（12日）發聲明，澄清從未授權該酒吧或其任何第三方在任何範圍內使用其商標，又指其推廣的「Lamborghini Energy Forun」能量飲料同樣未經許可擅自使用商標，將訴諸法律程序。(林寶堅尼汽車股份有限公司相片)

林寶堅尼：未與Ghini Lounge建立任何合作關係 將訴諸法律程序

林寶堅尼汽車股份有限公司發聲明，澄清從未授權Ghini Lounge或其任何第三方在任何範圍內使用其商標，亦未與Ghini Lounge建立任何合作關係；Ghini Lounge目前推廣及銷售之「Lamborghini Energy Forun」飲料產品，未經公司許可擅自使用商標，已構成商標侵權行為。

林寶堅尼汽車股份有限公司直斥，Ghini Lounge的行為已嚴重侵犯公司之合法權益；公司已保留相關侵權證據，並將訴諸法律程序，以維護合法權益。

根據部份出席人士在社交媒體形容，該店是「林寶堅尼IP主題的酒吧」。其上傳的照片顯示，簽名板上印有與林寶堅尼汽車相同的標誌，即以黑底盾牌為背景、內有金牛及「AUTOMOBILI LAMBORGHINI」的金色字樣。(網上相片)

Ghini Lounge月初開幕禮 簽名板印林寶堅尼標誌

Ghini Lounge是甚麼？翻查資料，位於中環雲咸街的Ghini Lounge月初舉行開幕禮，根據部份出席人士在社交媒體形容，該店是「林寶堅尼IP主題的酒吧」；其上傳的照片顯示，簽名板上印有與林寶堅尼汽車相同的標誌，即以黑底盾牌為背景、內有金牛及「AUTOMOBILI LAMBORGHINI」的金色字樣。林寶堅尼汽車的標誌兩旁，則印有「Ghini Lounge」和「Lamborghini ENERGY FORUN」的標誌。

Ghini Lounge的Instagram社交專頁只有3則帖文，但未有貼出開幕禮相關資訊及照片。其中一張帖文宣傳「Lamborghini ENERGY FORUN」的能量飲品，該產品同樣印有與林寶堅尼汽車相同的標誌。

能量飲品原產地為中國 杭州千島湖啤酒證實曾生產

追查「Lamborghini Energy Forun」能量飲料的來源，記者發現多個台灣購物平台曾發售該飲料，均聲稱原產地為中國，其中一個平台標明製造年份為2023年，又稱與「全球知名的意大利超跑品牌Automobili Lamborghini」相關。

罐標身明製造商為「杭州千島湖啤酒有限公司」，《香港01》曾致電該公司查詢，一名張姓職員證實杭州千島湖啤酒曾生產該款能量飲料，不過現時已經停產，又說不清楚停產日期及原因。翻查官方網頁，亦未見出售該款飲料。

能量飲料最早2024年在港出現 未曾在便利店、超市等地發售

「Lamborghini Energy Forun」能量飲料何時在香港出現？翻查資料，該飲料最早2024年出現，不過未曾在便利店、超級市場等常見地點發售；有網上帖文聲稱「Jarvis」是該款飲料的港澳總代理。

此外，有人多次以「Lamborghini Energy Forun」的名義在夜店舉行活動，舉例今年2月25日舉行無酒精雞尾酒試飲活動，每位索價200港元，地點位於Ghini Lounge現址。不過，現在「Lamborghini Energy Forun」的Instagram社交專頁已遭刪除。

香港01曾收採訪邀請 公關稱主辦方購入林寶堅尼IP

《香港01》亦曾於2024年9月接獲其中一個「VIP派對」採訪邀請。項目公關張小姐引述主辦方稱已購買林寶堅尼IP（智慧財產權），意味已「授權」（approval）在能量飲料使用該標誌。她續說，該能量飲料早於派對前推出，當日主要是推廣飲品，與林寶堅尼汽車無關。