平機會倡辦公時間以外完全脫離工作文化　政府牽頭設更多家事假

【離線權香港／離線權辯論／生活工作平衡】收工就收工？平機會最新調查發現，普遍受訪者認為家人在下班後仍須處理工作，對家庭造成負面影響，鼓勵僱主訂立相關的家庭友善指引。根據調查結果，平機會提出多項建議，包括推廣在辦公時間以外完全脫離工作模式的文化，港府應透過循序漸進的行政措施及修例，牽頭設立更多類型的家事假。



平機會公布的「從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施」。（平機會提供）

在平機會公布的「從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施」2025研究報告中，89.8%受訪人力資源管理專業人員稱，其公司或機構沒有關於家庭友善僱傭措施的指引或規則，又指僱主通常僅酌情提供有關措施。

於「在職人士家人」問卷結果顯示，受訪「家人」認為在職人士通宵工作對履行家庭責任有非常負面的影響、在4分制中平均分為1.38分，下班後工作、回覆電話或候命，也會對工作與家庭平衡造成非常負面的影響、在4分制中平均分為1.59分。相反，受訪「家人」認為彈性上下班時間、五天工作周及在家工作／遙距工作讓他們的在職家人更好地履行家庭責任。

平機會最新調查發現，普遍受訪者認為家人在下班後仍須處理工作，對家庭造成負面影響，鼓勵僱主訂立相關的家庭友善指引。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

根據研究結果，平機會提出多項建議：

．推廣在辦公時間以外完全脫離工作模式的文化

．僱主應制定有關家庭友善僱傭措施的書面政策，以預防違法行為

．政府應透過循序漸進的行政措施及修例，牽頭設立更多類型的家事假

．僱主應制定惡劣天氣下的彈性工作安排，同時政府應檢討惡劣天氣下的工作安排指引

．加強對僱主及人力資源管理專業人員有關家庭崗位歧視的公眾教育，並採取措施消除基於家庭崗位的騷擾

．鼓勵僱主為僱員的家庭成員提供醫療保險

．日後應研究及討論是否需逐步修訂相關法例

