明愛聖若瑟中學傳與內地合辦課程　教育局：要求學校及辦團交報告

位於青衣的津助學校明愛聖若瑟中學，近日網傳與內地補習機構「新東方」合辦文憑試課程，昨日被傳媒拍攝到有另一內地留學機構帶同內地生參加入學面試。教育局回覆指，十分關注事件，知悉事件後已即時聯絡有關學校及辦學團體，要求就事件提交詳細報告。當局強調，本地公營學校必須嚴格遵照《教育條例》、《教育規例》、香港相關法例及教育局不時發出的指示辦學。



「新東方香港教育」貼出照片，指明愛聖若瑟中學校長張美美（右三）亦有出席升學講座。（「新東方香港教育」微信公眾號）

教育局指，除獲教育局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作，安排第三方機構於校內開辦課程並由家長或學生向該機構支付所需學費。同時，學校亦需謹慎留意所作的宣傳是否嚴格遵從教育局《教育條例》。

教育局重申，本地教育機構切勿以身試法，亦呼籲家長及學生，切勿誤信未經證實的資料或不合法的宣傳。如發現有任何違規情況，教育局定必嚴肅跟進。

+ 2

內地補習機構「新東方香港教育」今年6月在微信公眾號發表一篇文章，聲稱與本港資助中學明愛聖若瑟中學合作，推出「DSE理科2年定製化寄宿課程」，為來自内地的中五學生提供香港全日制學額，標榜「能幫助内地生快速落實本地生身份」。有宣傳文章指與明愛聖若瑟中學合作，於內地舉辦多場宣講會，校方有派人出席。（見另稿）

明愛聖若瑟中學周一澄清指，從未與內地補習機構簽署任何辦學或收生協議，呼籲大眾切勿相信未經證實的資料，又指不會給予任何機構推薦或轉介的學生享有優先權利。