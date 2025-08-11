疑與內地「新東方」合辦DSE課程　明愛聖若瑟中學：從未簽協議

網傳再有中學疑與内地機構合作，招收内地高中生來港修讀DSE課程。其中「新東方香港教育」6月起聲稱與本港資助中學明愛聖若瑟中學合作，推出「DSE理科2年定製化寄宿課程」，為來自内地的中五學生提供香港全日制學額，標榜「能幫助内地生快速落實本地生身份」。有宣傳文章指與明愛聖若瑟中學合作，於內地舉辦多場宣講會，校方有派人出席。



明愛聖若瑟中學今（11日）澄清指，從未與內地補習機構簽署任何辦學或收生協議，呼籲大眾切勿相信未經證實的資料，又指不會給予任何機構推薦或轉介的學生享有優先權利。「新東方香港教育」亦發聲明指表示與明愛聖若瑟中學不存在合作辦學及利益關係，只會透過篩選推薦部分學生就讀該校。



明愛聖若瑟中學今午發聲明澄清，從未授權和與「新東方香港教育」簽署任何辦學或收生協議。（明愛聖若瑟中學校友會facebook）

小紅書賬號「新東方香港求學」今年8月發文指，其紫荊揚帆計劃可為内地中五學生提供香港全日制學額。（小紅書截圖）

機構稱課程能助內地生「快速落實本地生身份」

内地教育機構「新東方香港教育」今年6月16日在微信公眾號發表一篇文章，指與香港明愛聖若瑟中學設合作計劃「香港『紫荊揚帆』計劃」，讓內地的港籍學生來港修讀中學文憑試（DSE）課程，提供香港全日制學額及全宿計劃等。

文章指優勢包括「本地生身份保障」，全程跟進校本評核、DSE準考證收派、JUPAS申請等環節，「杜絕流程失誤」。文章又指即使學生暫未獲得港籍身份，學生也可以報名參加入學試，提前了解「適配度」。

小紅書賬號「新東方香港求學」今年8月亦發文指，其「紫荊揚帆計劃」可為内地中五學生提供香港全日制學額，幫助内地生快速落實本地生身份。

新東方稱曾與明愛聖若瑟中學於內地合辦講座

該文章又指，新東方及明日聖若瑟中學代表到訪内地8個城市舉行宣講會，並貼出聖若瑟中學校長張美美的照片，稱她曾出席6月14日在珠海舉行的宣講會。文章指明愛聖若瑟中學負責分享香港教育體系優勢與未來規劃，再由新東方團隊分享回港準備攻略等。

記者今日（11日）下午查看「新東方香港教育」微信公眾號時，發現該文章已下架。

「新東方香港教育」貼出照片，指明愛聖若瑟中學校長張美美（右三）亦有出席升學講座。（「新東方香港教育」微信公眾號）

明愛聖若瑟中學：未簽署任何辦學或收生協議 收生一視同仁

明愛聖若瑟中學今午亦發聲明，指從未授權及與內地補習機構簽署任何辦學或收生協議，呼籲大眾勿相信未經證實的資料。該校稱對任何入學申請一視同仁，並設評估及面試，不會優先接收任何機構推薦或轉接的學生，一直遵守《教育條例》、《教育規則》及相關法例。

明愛聖若瑟中學今午指從未授權及與「新東方香港教育」簽署任何辦學或收生協議，呼籲大眾勿相信未經證實的資料。（網站截圖）

新東方：透過篩選推薦部分學生就讀聖若瑟

「新東方香港教育」今午發聲明指，與明愛聖若瑟書院不存在合作辦學關係，亦不負責明愛聖若瑟中學的招生，只會透過篩選推薦部分學生就讀該校。新東方又指，並無任何老師到聖若瑟中學授課，兩者不存在任何利益關係，該機構所收費用為新東方的課外輔導費。