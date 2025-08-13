男警涉騙遮仔會貸款5.7萬　稱日日OT感冒填錯表　官不信裁罪成

男警涉在2019年隱瞞欠債逾50萬元，向警察儲蓄互助社貸款（俗稱「遮仔會」）借取約5.7萬港元，遭廉政公署控告1項欺詐罪，男警否認控罪受審，自辯時稱其於2019年「日日OT(超時工作)」，受感冒影響集中不到而填錯表格。裁判官王證瑜今（13日）在西九龍法院裁決指，指被告曾修改表格其他填錯的項目，唯獨沒改他「剔錯」沒申請其他貸款，裁定被告罪成。辯方要求索取社會服務令報告，但王官只索取背景報告，下令被告還押至8月28日判刑。



被告馬偉昌（47歲，報稱無業），被控於2019年7月3日至2019年7月10日期間，向香港警察儲蓄互助社訛稱，在私人貸款申請書所載的內容及資料均為完整及正確，並意圖詐騙而誘使互助社職員向被告批出一筆57,060港元的貸款。

被告馬偉昌。(陳蓉攝)

被告辯稱工作忙碌剔錯表

裁判官王證瑜裁決指，控方證人證供可信；相反，被告自辯時稱，他當時每日工作忙碌，患上感冒，在不夠集中、草率、不小心和魯莽下，「剔錯」沒向其他財務機構申請貸款和沒填每月還款額，王官稱不接納被告說法。

曾要求修改唯獨貸款選項繼續錯

王官進一步解釋，被告雖稱他有填錯表格上其他項目，例如入伍日期，但之後有要求修改，但填錯的貸款申報項目卻「繼續錯」。被告簽署申請表上的健康良好聲明，但庭上卻稱有風寒，明顯有重要分歧；此外，被告以往曾申請「遮仔會」貸款，必定知道需要確保所填寫資料準確，但他卻稱「求其簽」。

認為被告必然知道資料有誤

王官認為，被告必然知道他沒填涉案資料，並訛稱為正確，誘使「遮仔會」批出貸款，有意圖詐騙，遂裁定罪成。

辯方希望索取社會服務令報告，惟王官只索取背景報告，並下令被告須還押。

案件編號：WKCC 5249/2024