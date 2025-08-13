十五運會｜今起實名註冊登記開戶　一文看清粵港澳三地購票安排

第十五屆全國運動會（十五運會）將於2025年11月9日至21日舉行，官方今（13日）公布售票安排。市民可於從今日起，於官方票務網站以實名註冊登記開戶，粵港澳三地將採用同一平台購票。首批門票將於本月28日在官方票務網站開售，門票以人民幣定價，由30元至800元不等，所有門票會以實名制出售。《香港01》一文整理購票須知。



（官方售票網站截圖）

購買廣東賽區門票

於內地舉行的賽事，市民可透過票務平台、小程序及場館售票廳等5個途徑購票。票款的支付方式包括現金、銀行卡、移動支付（微信、支付寶）、數字人民幣、國際信用卡。熱門賽事每人每次限購3張，普通賽事限購6張。票價分9個等級，最平30元，最貴800元人民幣。香港居民在購買廣東賽區門票時需使用港澳居民來往內地通行證（即回鄉卡）。

購買澳門賽區門票

澳門賽區將承辦十五運會4個競賽項目，分別為乒乓球、三人籃球、五人籃球(男子18歲以下組)、排球(女子成年組)，及群眾項目空手道。香港居民在購買澳門賽區門票時，可使用香港身份證購票。

購買香港賽區門票（線上）

（政府新聞處圖片）

本港戶外項目項劃一票檔 場館項目分票檔及對號入座

於香港舉行的賽事，三個戶外項目（即高爾夫球、鐵人三項、沙灘排球）每項劃一票檔，票價人民幣50元至200元不等（港幣55元至219元）。場館項目（即手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）、七人制橄欖球、場地自行車及擊劍）則分票檔、對號入座，票價人民幣50元至500元不等（港幣55元至549元）。

香港居民可憑香港身份證購買香港賽區的門票。香港賽區門票將以「半日通」或「全日通」形式發售，持票人手持一張門票可觀看該場地內半日或全日舉行的多場比賽，並可自由多次進出。另外，香港賽區的賽事每訂單限購六張，每張有效證件僅可用於同一場次一張比賽門票。

購買香港賽區門票（線下）

香港賽區門票線下指定服務商為香港中國旅行社，門票公開發售後，公眾亦可到其在港島（灣仔、銅鑼灣和太古康怡廣場分社）、九龍（高鐵西九龍站、觀塘鱷魚恤中心和旺角銀行中心分社）和新界（大埔、將軍澳東港城、沙田、屯門市廣場和荃灣綠楊坊分社）的11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票。在銷售點購票不需預先在官網註冊。香港市民需使用香港身份證購票，而內地及澳門的市民，分別需使用往來港澳通行證和澳門身份證。