「黃埔號」變身音樂表演場館　今年秋季開幕　料每年辦250場活動

曾在啟德體育園舉辦Coldplay演唱會的主辦單位Live Nation宣布，將在香港開設亞洲首個現場音樂表演場館「TIDES」。新場館落戶船形地標建築「黃埔號」，可容納1,500名觀眾，預計今年秋季開幕。Live Nation (HK) Limited執行董事源頴詩向《香港01》表示，TIDES配備「巡演級」的舞台、燈光及聲音相關設備，有別於其他多用途場地如麥花臣場館等須由表演者自行攜帶設備，她相信可加快場地佈置流程，最快半日完成佈置，料每年可舉辦250場活動，「以這個類型的live house，我相信會是香港第一個。」



Live Nation宣布，亞洲首個現場音樂表演場館「TIDES」將落戶「黃埔號」，可容納1,500名觀眾，預計今年秋季開幕。（Live Nation相片）

Live Nation (HK) Limited執行董事源頴詩向《香港01》表示，TIDES配備「巡演級」的音響和燈光系統、靈活可變的舞台設計和支援隨插即用的製作設備，讓表演者以「最少時間、最方便來到」演出。她解釋，其他多用途場地如麥花臣場館、胡李名靜體育館等，通常須由表演者自行攜帶「台燈聲」等設備，而TIDES則已配備硬件設施，表演者只須帶備少量設備，例如用於特別舞台效果的設備（special effects），預計半日內可完成場地佈置，即日「開騷」；料每年可舉辦250場活動。

租用兩層 場內設酒吧

源表示TIDES已租用兩層，場內設有酒吧並設置椅子，讓觀眾在表演開始前「飲杯嘢」；場內亦設有發售商品的地方，「以這個類型的live house，我相信會是香港第一個。」至於定價會否被一般場地高、如何與其他鄰近地區競爭？源表示價格合理，「絕對是大家都負擔得到」，加上場內配備設施，形容「無論對藝術家、推廣人士和場地，都是三贏局面」。

Live Nation (HK) Limited執行董事源頴詩向《香港01》表示，TIDES配備「巡演級」的舞台、燈光及聲音相關設備，有別於其他多用途場地如麥花臣場館等須由表演者自行攜帶設備。（受訪者提供）

談及場地定位，源頴詩說TIDES以音樂表演為主，但歡迎其他類型活動，包括棟篤笑、劇場表演、品牌企業推廣等，並不限於音樂。她又稱已接獲不少本地及來自日本和台灣等海外表演者查詢，具體詳情仍有待落實和公布。她說期望向新晉、或在香港知名度稍遜的外國表演者，提供更多演出和曝光機會，同時讓他們招攬更多粉絲。

希望給他們（新晉表演者）一個台板，當未上到紅館或啟德體育園的時候，可以有一個平台表演.......令他們一步可以上更大的舞台。 源頴詩

中小型表演場館有需求 不擔心市道影響

源頴詩說，過往不時聽聞有許多具才華的表演者慨嘆缺乏演出場地；繼九展結束營運後，可容納600至3,000人的中小型表演場館尤其缺少，反而小型及大型場館的數量佔多。她稱留意到社會對中小型場地有需求，並期望TIDES與其他場地互補，令本地表演文化更豐富。

談及近年香港消費氣氛，源稱不擔心會降低市民觀賞表演的意欲。她解釋疫情期間失去現場表演的機會，取而代之的是現場直播；而疫後觀眾「湧去」看現場表演，反映表演者和觀眾之間的互動無可取替，「live performance就是live performance」，並相信消費者願意花費欣賞有質素的表演。

Live Nation亞洲場地發展總裁Stephanie Bax表示，將在西歐、拉丁美洲和亞洲等需求殷切的地區發展，並計劃在2026年增建20多個大型場館。（受訪者提供）

至於為何會選擇在香港設立亞洲首個表演場館，Live Nation亞洲場地發展總裁Stephanie Bax表示，香港是亞洲最具活力的文化中心之一，且對現場音樂需求旺盛，其戰略位置連接各地區及全球的巡迴路線。

Live Nation將在新加坡市中心設置現場音樂展演空間，預計明年年底落成，料可容納3,000人。Stephanie Bax補充，正考慮在日本、泰國和印度等地發展，仍需視乎當地粉絲需求、藝人巡迴模式等因素，詳情有待公布。

她說Live Nation目前主要在西歐、拉丁美洲和亞洲等需求殷切的地區發展，並計劃在2026年增建20多個大型場館。