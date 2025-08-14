颱風楊柳｜教育局：所有上午校及全日制學校　今日毋須上課

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】一號戒備信號仍然生效，天文台在今日（14日）上午5時22分發黃色暴雨警告信號，至6時35分改發紅色暴雨警告信號，並於7時50分改發黑雨。教育局宣布，所有上午校及全日制學校的學生今日無需上課，但學校必須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。家長無需急於到校接子女回家。



▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



教育局指出，如果香港天文台於上午10時30分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

社署：勿送子女或家人到轄下服務單位

另外，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。