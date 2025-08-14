黑雨歷時3小時20分鐘變紅雨　三周內第5場　再破單年黑雨次數紀錄

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風／黑雨／紅雨】天文台上午11時10分改發紅色暴雨警告信號，總結今次黑雨歷時3小時20分鐘。翻查資料，今次已是天文台年內第五次發出黑雨，再破年內發出黑雨紀錄。過往年內發出最多黑雨分別是2000年及2006年，各有三次。



熱帶氣旋楊柳的環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋楊柳的環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）

天文台於本月5日指，今年香港迎來一個多雨的夏天，於7月29日出現今年首場黑雨，雖然隨後一兩日天氣稍為好轉，但自本月2日開始天氣持續不穩定，發生連場暴雨，天文台需於4日內三次發出黑色暴雨警告信號。連同7月29日的暴雨，今年至今日前，已出現四次黑雨，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。

受熱帶氣旋楊柳的外圍雨帶影響，本港多區今日（14日）清晨起錄得暴雨，早上7時50分，天文台再度發出黑色暴雨警告信號，成為8月第五個黑雨，再度將記錄改寫。翻查資料，過往年內發出最多黑雨分別是2000年及2006年，各有三次。

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼

