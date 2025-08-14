黑雨｜美食博覽下午1時10分重新開放　周五至日延長開放時間1小時

受熱帶風暴楊柳影響，天文台今早（14日）一度發出黑色暴雨警告，及後於11時10分改發紅雨。香港故宮文化博物館及M+早上一度閉館，將於下午2時開放。



今天開鑼的香港貿發局美食博覽亦因天氣關係延遲開放，將於下午1時10分重開。周五至日（15至17日）將延長閉館時間，由晚上10時改成11時，讓更多公眾參觀。



去年美食博覽於8月15日至19日舉行，有不少市民排隊進場。（廖雁雄攝）

由於黑色暴雨警告信號在上午11時10分除下，貿發局宣佈美食博覽、美食商貿博覽、香港國際茶展、美與健生活博覽、家電‧家居‧博覽將於下午1時10分重新開放。持有是日公眾展有效門票之人士，可憑票於餘下展期入場。

美食博覽、美與健生活博覽、家電‧家居‧博覽將於周五、周六及周日（15至17日）延長開放時間至晚上 11 時， 讓更多公眾人士入場。美食商貿博覧及香港國際茶展今、明兩日（14至15日）將會繼續開放至晚上 6 時，星期六（8 月 16 日）開放至下午 5 時，讓業內買家與展商繼續洽商及交流。

8月14日 下午1時10分至下午10時

8月15至17日 上午10時至晚上11時

8月18日 上午10時至下午6時



香港故宮文化博物館及M+將於下午2時開放。（資料圖片）

由於黑色暴雨警告信號已除下，香港故宮文化博物館及M+將於下午2時開放。