朗豪坊CHIIKAWA拉麵店8.16開幕　最貴一碗盛惠150元　採預約制

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店將於周六（16日）在旺角朗豪坊開幕。店方今日舉行傳媒預覽，港版拉麵真身首度曝光。菜單只有一款拉麵，配菜包括厚切日式叉燒、椰菜及海量芽菜等，有三款大小，最小的作價115元，最大的作價150元。



「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店將於周六（16日）在旺角朗豪坊開幕。(梁鵬威攝)

店舖位於朗豪坊12樓，甫進店便有3個角色的大型塑像。餐廳採用紅、黃等顏色鮮艷的裝潢，隨處也可看見CHIIKAWA角色。

拉麵採用了一款較厚身的麵，配菜包括厚切日式叉燒、椰菜及海量芽菜等。餐廳營運方Flames Concepts指，拉麵基本上與日本版一模一樣，但有因應港人口味稍作調節，例如調整了湯底濃度等。

用餐附送專屬貼紙及透明卡

拉麵有三款大小，由小至大的售價分別是115、135及150元。飲品的售價則由38至68元不等。購買拉麵及飲品分別會贈送專屬貼紙及透明卡。餐廳亦有CHIIKAWA主題餐具、衣服等紀念品售賣。

餐廳採預約制，食客須先在網上購買38元、含一支黑烏龍茶的預約證。第一階段可預約日期為8月16日至9月15日，目前8月已滿，只剩9月還有小量。第二階段預約將於9月1日開始，可預約日期為9月16日至9月30日。

採日本標準 第一階段預約理想

餐廳營運方Flames Concepts兩位創辦人指，CHIIKAWA拉麵館已是集團第9間餐廳，惟由於要跟隨日本方的標準，包括營造相應氛圍等，對他們來說是新的營運模式。

他們亦表示，第一階段預約情況理想，在不景市道下更要保持正面，盡量營造獨特體驗予食客，刺激本地消費。

日本PARCO IP授權業務開發部經理廣瀨大二郎則指，有許多香港公司也有就CHIIKAWA接觸他們，而他們也對香港的環境有信心，希望拉麵館可在港取得成功。