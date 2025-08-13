張美雄｜從Chiikawa熱潮看香港IP經濟發展之路

近月來，人氣動漫IP Chiikawa在香港掀起熱潮，不僅引發麥當勞換購公仔的人龍，更接連推出限定店、主題展覽等宣傳活動，連太空館、港鐵車站等公共場所也能見到其蹤影。文體旅局局長羅淑佩出席相關展覽時，更坦言自己是Chiikawa的「粉絲」。事實上，Chiikawa正示範了IP產業「打造內容+商業轉化」的成功方程式，以可愛角色造型、生活化幽默故事凝聚消費群體，通過跨界聯名、周邊產品等創新方式，營造龐大產業鏈。



然而，要複製這類爆紅IP模式，需要完整的產業鏈支持。本地創作者多是小本經營，資金有限，加上香港產業結構特點，導致文創產業「上游」創作出色，但「下游」如動漫製作、產品開發、推廣市場等環節相對薄弱，這正是香港IP發展面臨的關鍵瓶頸。縱觀香港文創發展歷程，從上世紀60年代《老夫子》、70年代《小流氓》，到90年代《麥兜》、《風雲》，乃至近年《Labubu》，雖然展現了蓬勃創作生命力，但產業化程度仍有提升空間。

政府與業界積極引入國際IP值得肯定，但更應著力培育香港原創IP。值得借鑑的是，一些本地IP與內地產業合作後顯著成長，如香港藝術家創作的Labubu和Molly等玩偶與內地潮玩巨頭泡泡瑪特合作後，成功開拓國際市場。9月將公布新一份施政報告，筆者建議政府未來可在「對內」及「對外」兩方面，加強扶持IP產業。

「對內」方面，政府應當著力推動本地IP產業發展、完善產業生態環境。具體而言，筆者建議成立「知識產權發展專責小組」，透過系統性的規劃與資源整合，為本地文創產業注入新動力。這個專責小組的任務，主要是審視和評估現有本地IP資源，據此制訂具長遠的發展藍圖。小組可設立專項發展基金，採取資助、低息貸款及稅務優惠等扶持具有市場潛力的IP項目，協助其拓展至動畫、遊戲等領域，並發展周邊商品。同時，小組應當積極搭建產業對接平台，為優質本地IP尋找合適的合作夥伴與潛在投資者，促進產業鏈上下游的合作。

「對外」方面，政府可善用粵港澳大灣區城市優勢互補，推動大灣區業界合作，設立IP配對合作平台，透過專業的分工和產業對接，讓香港設計師可專注開發原創IP，再借助內地成熟供應鏈，實現創意到產品的轉化過程，再借助香港國際化網絡及知識產權，深化原創IP的開發、特許商品設計等範疇的工作，共同打造具國際競爭力的文化品牌。以上「內外兼修」的措施，一方面能有效彌補當前本地IP產業化不足的結構性問題，為它們營造更有利的發展環境；另一方面也能促進香港與內地創意產業深度合作，發揮香港中西文化交融的優勢，為國家文創產業發展作出更大貢獻。

Chiikawa在香港引發的熱潮，充分展現了本地IP市場的巨大潛力；只要特區政府能加強對本地IP創作的產業鏈支持，香港完全有條件發展成為全球IP匯聚的重要樞紐，這正與國家「十四五」規劃賦予香港「中外文化藝術交流中心」及「區域知識產權貿易中心」的戰略定位高度契合。展望未來，本地創作可借助大灣區的發展平台，把創意成果孵化，並通過香港「超級聯繫人」、「超級增值人」的角色，讓香港的優質IP推向國際市場，向世界展示中華文化的多元魅力。這種雙向的文化交流模式，不僅為中華文化注入創新動能，更讓香港憑藉其獨特的文化視角與國際化平台優勢，在「說好中國故事」的進程中，扮演著關鍵且無可替代的角色。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。