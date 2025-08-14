裝修黑工｜入境處調查九龍大屋苑27裝修單位　拘9名黑工及1名僱主

入境處今（14日）調查九龍區一個大型私人屋苑的27個裝修單位，於其中5個單位內拘捕9名非法勞工及一名涉嫌聘請非法勞工的40歲港人。10人涉嫌「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」，現正被扣留調查，當局會嚴肅跟進。



黑工日薪$300至多500以現金出糧 8訪客一外勞被捕

入境處調查分科人員近日展開代號名為「促進行動」的專項反非法勞工行動，重點打擊從事裝修行業的非法勞工。當局今日下午在九龍區一個大型私人屋苑的5幢樓宇中，搜查27個目標裝修單位，並於其中5個單位內，拘捕了9名非法勞工和一名涉嫌聘用非法勞工的40歲香港居民僱主。

被捕非法裝修勞工為8名內地男訪客及一名經輸入勞工計劃來港男子，年齡介乎33歲至48歲。他們被截獲時正從事不同工種的裝修工作，包括前期的度尺、清拆以及傢俬裝嵌等服務。調查發現他們的日薪大概為300港元至500港元不等，以現金出糧。

入境處指9名被捕裝修黑工被截獲時，正從事不同工種的裝修工作，包括前期的度尺、清拆以及傢俬裝嵌等服務。（入境處提供）

今年首7個月拘捕700名非法勞工 黑工最高可被判監2年

入境處指，10名被捕人士分別涉嫌「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」，現正被扣留調查，當局會嚴肅跟進，並繼續追查有關非法勞工的僱主及裝修外判商，不排除會有更多人士被捕。

入境處表示，由今年2025年1月至7月期間，入境處共進行10,737次反非法勞工行動，並拘捕近700名非法勞工，處方會繼續密切關注與非法勞工活動相關的罪行，分析相關罪行的趨勢，並嚴厲執法，打擊不同行業的非法勞工。

入境處強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。