梁振英促嚴打「假人才」及「黑工」 維護香港誠信
撰文：王晉璇
出版：更新：
全國政協副主席、前行政長官梁振英今日（14日）再在社交平台發文，談論香港「搶人才」策略以及網約車、攝影師等「黑工」事件。他强調，「誠信」是香港辛苦數十年形成的基石，不管是假學歷、假身份申請入學，或利用人才計劃拿香港身份證的虛假安排，以至黑工網約車、攝影師都需嚴肅處理，不能影響香港的誠信，不能讓香港對國家的貢獻打折扣。
最近兩周至少六次發文評人才政策
梁振英最近兩周多次在社交平台談論本港引入人才的政策，告誡人才計劃勿重蹈「雙非嬰」覆轍，敦促政府檢視人才來港的成效及人才計劃下醫療、教育、住屋等資源分配。他又引述《基本法》直指香港永久性居民身份不能「打折促銷」，呼籲政府加強人才審批和複檢，保障永久性居民權利。
梁振英今日（14日）再度發聲，指誠信是香港辛苦經營幾十年形成的基石，為香港主打的金融服務、貿易服務、專業服務、零售服務或旅遊服務做出了重要貢獻。他指出，必須嚴肅處理損害香港誠信形象的行為，包括使用假學歷申請入學、偽造身份、虛假宣稱內地與香港學校的合作關係，以及利用人才計劃拿取香港身分證的虛假安排，以及非法勞工從事網約車和攝影等職業。
黑工網約車司機涉詐騙集團操縱
黑工網約車司機現象近日備受關注。事緣有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。警方經調查後拘捕了一名年約50餘歲男子，涉嫌串謀詐騙。警方調查發現，事件牽涉一個詐騙集團在背後操縱。通過不同人士開設網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，司機是否合資格人士無從稽考，集團從中賺佣獲利。
梁振英：香港誠信受損會影響對國家貢獻
梁振英强調，此類不誠信行爲影響的是整個香港在國內和國際社會的誠信，而香港的誠信受損，又會進一步影響對國家的貢獻。
