梁振英促嚴打「假人才」及「黑工」　維護香港誠信

全國政協副主席、前行政長官梁振英今日（14日）再在社交平台發文，談論香港「搶人才」策略以及網約車、攝影師等「黑工」事件。他强調，「誠信」是香港辛苦數十年形成的基石，不管是假學歷、假身份申請入學，或利用人才計劃拿香港身份證的虛假安排，以至黑工網約車、攝影師都需嚴肅處理，不能影響香港的誠信，不能讓香港對國家的貢獻打折扣。



全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

最近兩周至少六次發文評人才政策

梁振英最近兩周多次在社交平台談論本港引入人才的政策，告誡人才計劃勿重蹈「雙非嬰」覆轍，敦促政府檢視人才來港的成效及人才計劃下醫療、教育、住屋等資源分配。他又引述《基本法》直指香港永久性居民身份不能「打折促銷」，呼籲政府加強人才審批和複檢，保障永久性居民權利。

梁振英今日（14日）再度發聲，指誠信是香港辛苦經營幾十年形成的基石，為香港主打的金融服務、貿易服務、專業服務、零售服務或旅遊服務做出了重要貢獻。他指出，必須嚴肅處理損害香港誠信形象的行為，包括使用假學歷申請入學、偽造身份、虛假宣稱內地與香港學校的合作關係，以及利用人才計劃拿取香港身分證的虛假安排，以及非法勞工從事網約車和攝影等職業。

一名53歲男子涉嫌將個人資料交予詐騙集團開設網約車戶口，該戶口被內地黑工使用載客取酬。警方昨日（13日）以串謀詐騙拘捕該名男子，並追緝3人，包括招攬開戶、安排不同司機接單載客取酬，從中賺佣獲利的詐騙集團骨幹成員、涉案內地司機以及涉案車主。（黃煦緻攝）

黑工網約車司機涉詐騙集團操縱

黑工網約車司機現象近日備受關注。事緣有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。警方經調查後拘捕了一名年約50餘歲男子，涉嫌串謀詐騙。警方調查發現，事件牽涉一個詐騙集團在背後操縱。通過不同人士開設網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，司機是否合資格人士無從稽考，集團從中賺佣獲利。

梁振英表示，香港經濟發展的主打，無論是金融服務、貿易服務、專業服務、零售服務或旅遊服務，靠的都是誠信。（資料圖片）

梁振英：香港誠信受損會影響對國家貢獻

梁振英强調，此類不誠信行爲影響的是整個香港在國內和國際社會的誠信，而香港的誠信受損，又會進一步影響對國家的貢獻。