高才通近1.4萬人簽證到期46%棄續簽　留港者入息月薪中位數4萬

政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，計劃下發出的簽證去年12月底陸續到期。截至上月底，逾9萬名高才抵港，近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，連同簽證即將到期的高才，逾8,511人成功續簽，獲批率約為94%。勞福局局長孫玉菡說，香港高才選擇留港並成功續簽的「留港率」超過一半，情況較英國好。至於有46%無續簽留港，他說：「高才通比兩年佢哋試，得就留，唔得就走。就算留唔到，佢哋嚟香港又要食又要住，我哋冇蝕底。」



續簽高才月薪中位數約為4萬元，最高1%人月薪超過30萬元，而有5%人薪金少於2萬元，涉及會計、院校研究的高才。近一半續簽高才有為其配偶或18歲以下子女申請受養人簽證，平均每位申請人攜同1.7名子女來港，勞福局形容為本地注入年輕人口，有助優化人口結構。



政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，近1.4萬名高才逗留期限已屆滿。入境處已收到9,699人申請續簽，暫時逾8,511人成功續簽，成功率約為94%。（資料圖片）

逾8千人成功續簽 獲批率94%

截至今年7月底，政府共收到近14萬宗高才通申請，當中約11萬宗獲批，逾9萬名高才抵港。有13,678名高才逗留期限已屆滿，當中54%人申請續簽，連同簽證將於3個月內到期並申請續簽的專才，入境處共收到9,699宗續簽申請。

申請人續簽時要證明在香港受聘並獲得續簽、有穩定收入、在港開辦或參與業務等，方可續簽。現時入境處已處理9,044宗申請，獲批率為94%，即8,511人獲批，不成功的原因大多因為資料不完整。勞福局認為續簽情況理想，反映計劃成效穩健。

勞福局局長孫玉菡指，現時香港高才選擇留港並成功續簽的「留港率」超過一半。（資料圖片／黃寶瑩攝）

每兩名高才多於一人留港 孫玉菡：代表有工作納稅

勞福局局長孫玉菡指，英國也有類似面向大學生的「Graduate Visa」 （畢業生簽證），申請人須為全球前50名大學畢業，約46%成功續簽留在英國工作。他說現時香港高才選擇留港並成功續簽的「留港率」超過一半，情況較英國好，他滿意數字。「兩年前每兩個成功來港嘅專才，多於一個可以留喺香港，代表佢哋有份好好嘅工，代表佢係納稅人」。

至於有46%選擇不續簽，孫玉菡指高才通容許高才獲批兩年簽證，再來港找工作或創業，形容這為是香港與高才之間「互相選擇嘅過程」。他說：「高才通比兩年佢哋試，得就留，唔得就走。就算留唔到，佢哋嚟香港又要食又要住，我哋冇蝕底。」

續簽者95%內地人 月薪中位數約為4萬元 5%人少於2萬元

獲批續簽的高才95%來自內地，整體續簽者月薪中位數約為4萬元。有40%人薪酬為2萬至4萬，有5%人少於2萬元。勞福局副秘書長曾裕彤表示這些高才年資較及經驗較淺，從事行業起薪點較低，例如會計、審計、於院校從事學術研究等，人工「一萬蚊尾、兩萬蚊頭」。

續簽高才中約25%人月薪達8萬元，有約一成更超過12萬元，最高的1%人月薪達30萬元或以上。23%人從事商業及貿易，19%從事金融服務業，17%從事創新科技領域。

續簽者七成人租屋 三分一非長居香港

11%續簽人士從事保險或經紀服務行業，包括銷售員、精算師、管理人員等。入境處助理處長翁榮楨表示，有高才從事佣金制行業如保險，由於無法證明自己在港工作期間有穩定收入，續簽申請被拒。但他強調，如果從事佣金制但有穩定收入，同樣可以成功續簽。

三分二續簽高才通常居住地為香港，當中70%人租屋，有13%已自置單位，餘下住在公司安排的住宿或者酒店。其餘三分一續簽人士工作在香港，但並非通常居住在香港。

近一半人申請受養人簽證 平均攜1.7名子女來港

近一半續簽高才有為其配偶或18歲以下子女申請受養人簽證，平均每位申請人攜同1.7名子女來港。孫玉菡表示香港年輕人口比例低，「急需要增加」，高才帶同子女來港，對香港人口架構有幫助。

至於有多少高才來港產子，局方指沒有統計及數字。孫玉苑說高才通計劃推行兩年多，即使政府已有2萬元的「新生嬰兒獎勵金」，每年本港新生嬰兒數字變化不大約為3萬名，「見唔到好明顯嘅增幅，明白大家擔心，計晒所有人喺香港出世，永居非永居都係3萬幾。」