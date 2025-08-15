京東佳寶｜大元邨分店變光鮮　商標轉橙底白字　居民冀產品平靚正

【佳寶/佳宝/京東/京東佳宝】內地電商平台京東宣布，近日已完成收購佳宝食品超級市場（佳寶），將於明日（16日）起一連三日在香港推出「全場8折大促活動」。以往佳寶的商標採用紅底白字，但品牌位於大埔大元邨街市的分店則採用橙底白字。現場所見，店內所售產品以凍肉為主，已貼出全場八折限時優惠的宣傳字眼，但暫未有加入京東電商元素。



有附近居民今（15日）到訪佳寶，但未有購物，稱要留待明天打折的時候再出手。他說有留意佳寶被收購的消息，希望日後「啲嘢會平啲」，並指「香港買嘢最緊要平靚正」。



位於大元邨街市的佳寶分店貼有「限時優惠」告示，指明日（16日）起一連三日，全場貨品享八折優惠。（董素琛攝）

記者今午到訪佳寶位於大埔大元邨街市的分店視察，現場所見，該店衞生環境良好，未見地面有積水，較以往變得光鮮潔淨，店內以售賣凍肉為主，貨品都整齊排列在貨架和凍櫃。雖然店內貼有「限時優惠」告示，指明日（16日）起一連三日，全場貨品享八折優惠；但告示中未有提及收購或京東字眼，亦未見加入京東電商的裝修元素。唯一最大不同是以往佳寶商標採用紅底白字，該佳寶分店則轉用橙底白字。

位於大元邨街市的佳寶分店，所售產品以凍肉為主。（董素琛攝）

居民歡迎京東收購 暫留「子彈」期待八折「掃貨」：最緊要平靚正

居民鄺先生稱，留意到佳寶大元邨分店，在約一至兩個月前完成裝修，認為該店較以往大、衞生程度亦較以往好。他續說，知悉佳寶已被內地電商平台京東收購，指希望收購後「啲嘢會平啲」，「香港買嘢最緊要平靚正啫」。

鄺先生今午曾到訪佳寶位於大元邨的分店，但未有收穫，打算在明天店舖提供八折優惠的時候再來購買，預計會花費逾百元購物。

以往佳寶的商標採用紅底白字，但品牌位於大埔大元邨街市的分店則採用橙底白字。（董素琛攝）

居於區內逾30年的胡太稱，一直有光顧佳寶大元邨分店，但未有留意店舖裝修上與其他佳寶有何不同，認為店舖的衞生程度向來不錯。她今日在店內花費逾百元購買蝦、雞腳等產品，並讚店舖所售的雞腳質素較以往好。不過，她稱不會因店舖明天起提供八折優惠而特意光顧。對於佳寶被京東收購，她認為「無所謂，有嘢買咪得」。

賴先生則指，未有留意到佳寶被京東收購的消息，平日一星期會到大元邨佳寶購物兩至三次，認為此處所售的產品較其他超市便宜。對於佳寶明日起一連3日提供八折優惠，他稱，未知會否再前來購物，「睇啱唔啱心水㗎啫，唔差嗰兩三毫子買嘢」。