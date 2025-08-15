京東完成收購　成立新業務部林曉毅任負責人　佳寶未來3天全場8折

京東（9618）於官方微信公眾號，證實完成對佳寶超級市場的收購，京東集團正式成立創新零售—佳寶業務部，並委任佳寶創始人林曉毅，擔任該業務部負責人。



據《香港01》早先獨家消息，京東今次作價超40億，並設有3年過渡期，接近賣方人士則稱，出售了七成股權。儘管此後另有接近京東人士，稱實際作價不足40億，但京東今次未有披露實際作價。



01消息｜佳寶賣盤！京東斥逾40億購零售網及物業 設3年過渡期

京東買佳寶｜斥40億如何布局？ 強勢攻港早有暗示 曾投資錢大媽

明日起一連三日 推全場八折優惠

京東表示，從明日起一連三日（16至18日），在港開啟為期三天的全場八折促銷活動，以回饋市民支持與厚愛，活動將涵蓋首批數十款京東供應鏈商品。

京東指正式進軍香港實體零售領域

京東相關業務負責人表示，對佳寶的收購是京東強化供應鏈戰略的關鍵落子，標志著京東正式進軍香港實體零售領域，通過全面整合佳寶線下門店網絡，進一步提升香港零售市場的商品豐富度和價格競爭力，對佳寶的管理團隊和未來合作充滿信心。

翻查佳寶背景，佳寶食品超級市場成立於1991年，據官網顯示的分店地址，其目前全港有約90間分店，主打新界區。以官網顯示的分店地區分佈看來，其在新界有41間分店，九龍32間，港島則有17間，員工總數超過1,000人。