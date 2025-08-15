京東完成收購香港佳寶　正式進軍香港實體零售　明起全場8折三日

內地電商企業京東表示，近日已完成收購香港佳宝食品超級市場（佳寶），同時正式成立創新零售-佳宝業務部，並委任香港佳宝創始人林曉毅先生出任該業務部負責人。京東又指，今次收購意味著京東正式進軍香港實體零售領域。完成收購後，京東佳宝超市將於8月16日至月18日，一連三日在香港推出「全場8折大促活動」，以回饋香港市民。



內地電商企業京東表示，近日已完成收購香港佳宝食品超級市場（京東圖片）

京東表示，此次收購達成，實現了京東供應鏈優勢與佳宝本土化優勢的強強聯合，又讚揚佳宝是中國香港地區知名的連鎖商超之一，自1991年成立以來便以「價廉物美」為宗旨，贏得了消費者的廣泛認可。目前，佳宝在香港擁逾90家門店，員工總數超過1000名。

京東續指，此次對佳宝的收購正是京東強化供應鏈戰略的關鍵落子，意味著京東正式進軍香港實體零售領域，通過全面整合佳宝線下門店網絡，進一步提升香港零售市場的商品豐富度和價格競爭力。京東又說，對佳宝的管理團隊和未來合作充滿信心。

京東最後稱，京東佳宝超市將於8月16日至18日在香港開啟為期三天的「全場8折大促活動」，以回饋香港市民多年來對佳宝超市的支持與厚愛，活動將涵蓋首批數十款京東供應鏈商品。京東指，未來會為在港市民提供「又好又便宜」的購物體驗。