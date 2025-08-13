大熊貓BB｜海洋公園明起推特別版天星小輪　慶祝加加得得一歲生日

香港首對大熊貓龍鳳胎BB「加加」（家姐）與「得得」（細佬），將在周五（15日）迎來一歲生日，海洋公園聯同文化體育及旅遊發展局舉辦一系列慶祝活動。當中亦推出「大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪」，供市民及旅客打卡同樂，將於明日（14日）起至10月12日營運。



為慶祝大熊貓龍鳳胎「加加」(家姐)與「得得」(細佬)生日，海洋公園聯同文化體育及旅遊發展局推出「大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪」。（梁曉煒攝）

為慶祝大熊貓龍鳳胎「加加」(家姐)與「得得」(細佬)生日，海洋公園聯同文化體育及旅遊發展局推出「大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪」。（梁曉煒攝）

文體旅局局長羅淑佩今日下午出席大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪啓航儀式。（梁曉煒攝）

擁有大熊貓生日特別版外觀的渡輪頂上坐著兩隻戴藍色和黃色帽的大熊貓，並將於明日（14日）起至10月12日營運，開出地點與時間和普通天星小輪無異，沒有固定班次。

羅淑佩表示，除了與天星小輪的聯乘，旅發局於尖沙咀旅客中心也有新的熊貓裝飾、熊貓禮品，迎接「加加」、「得得」一歲生日。（梁曉煒攝）

文體旅局局長羅淑佩今日（13日）下午出席大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪啓航儀式時表示，除了與天星小輪的聯乘，旅發局於尖沙咀旅客中心也有新的熊貓裝飾、熊貓禮品，迎接「加加」、「得得」一歲生日。

為將大熊貓生日慶典的歡樂氛圍從海洋公園延伸至全港每個角落。可愛的海洋公園 Panda Friends 角色，包括大熊貓龍鳳胎亦將驚喜現身多個地點。