大熊貓加加得得一歲生日　海洋公園派對足本重溫　家姐細佬歎蛋糕

大熊貓龍鳳胎加加（家姐）和得得（細佬）今日（15日）一歲生日，海洋公園為牠們舉辦生日派對， 特別邀請20位跟加加和得得同樣是在去年8月15日於香港出生的小朋友，與他們家人一起投入熱鬧派對，留住珍貴時刻。接近正午，家姐、細佬將於「大熊貓之旅」享用生日蛋糕，大熊貓龍鳳胎盛大生日派對，《香港01》直播。



家姐和細佬一歲生日，二人享受園提供的生日蛋糕。(周智堅攝)

二人吃蛋糕時互相嬉戲，細佬經常拍打家姐。(周智堅攝)

大熊貓龍鳳胎寶寶加加（家姐）和得得（細佬）8月15日一歲生日，海洋公園為牠們舉辦生日派對。（海洋公園Facebook）

海洋公園8月在全港各處及海洋公園內舉行一系列慶祝活動，包括推出獨家紀念品，與文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局聯合主辦「 LABUBU x Panda Twins日日獎」，讓訪客有機會贏取由本地藝術家龍家昇設計的生日版LABUBU x Panda Twins搪膠玩具；於香港各區的公共交通工具及特色街道標誌加上大熊貓龍鳳胎和海洋公園Panda Friends角色等。

園內活動則有「孖住行生日遊」，由巨型充氣版加加和得得及Panda Friends團隊，和「華麗蛋糕陣」在園內巡遊；「光影盛夜」變為大熊貓生日特別版，加入加加和得得的大型光雕投影。此外，訪客在8月15日至17日期間進入海洋公園，將有機會獲得驚喜禮品。