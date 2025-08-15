高才通｜成功續簽人才讚香港國際化　冀學好廣東話　買樓落地生根

政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，截至今年7月底近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，當中54%人申請續簽。其中一名成功續簽的人才劉同（Vegas）表示，欣賞香港聚集全球資本和人才，又指香港更國際化及更常用英語溝通，過往兩年獲得公司和朋友肯定，令他想在香港「創造無限可能」，申請續簽3年。



不過，他目前仍面對語言障礙，故嘗試與同事以廣東話交流，期望3至5年內「真正完全融入香港」。他說絕對想取得香港永久居民身份，同時希望在港生兒育女，讓孩子接受本地教育，並計劃數年後「賺夠首付」買樓。



政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，近1.4萬名高才逗留期限已屆滿。入境處已收到9,699人申請續簽，暫時逾8,511人成功續簽，成功率約為94%。（資料圖片）

政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，計劃下發出的簽證去年12月底陸續到期。截至上月底，逾9萬名高才抵港，近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，連同簽證即將到期的高才，逾8,511人成功續簽，獲批率約為94%。

30歲出頭的劉同原居中國深圳，在美國百強大學修畢學士學位，他說一直想來港工作，惟因害怕語言障礙，先回流內地發展，直至2023年1月成功通過高才通計劃B類申請來港。現時約九成時間逗留香港，偶爾回內地度假。

他現時從事人力資源顧問，負責制定和執行公司戰略，月入高於高才通月薪平均數字之上。至於為何會選擇來港，他說欣賞香港作為超級連繫人和國際金融中心的定位，聚集全球資本和人才，同時背靠內地市場，他形容這時候是「時代的機遇」，認為香港發展空間較大。

對比內地，他認為香港更國際化及更常用英語溝通，又稱喜歡同事之間的邊際感較強，尊重彼此，工作會以結果為導向，「沒說誰好誰不好，但我蠻適應香港的工作環境。」他說，來港時轉換職場跑道和新環境，形容自己像個「Freshman」，希望往後事業可以走得更遠。他又透露，不少同事都透過高才通來港並成功續簽。

被問在港工作有何困難，他坦言語言是最大障礙，因從小未有接受廣東話教育，現時他經常聆聽廣東話歌，和同事溝通時有約八至九成時間都以廣東話交流，期望3至5年之內「真正完全融入香港」。他又說，過往兩年獲得公司和朋友的肯定，形容是對自己的激勵，令他想在香港「創造無限可能」。

他的簽證原定今年6月到期，於是他提早3個月申請續簽，其間過程順暢，約一個月便取得3年簽證延期獲批。他稱申請續簽時已相信很大機會獲批，「事在必得」，根據時間表和官網指引提交資料，提醒其他有意續簽者做好時間規劃，如有疑問便向官方機構查詢，切勿依賴中介或網上資訊。

他的妻子以受養人簽證來港發展並獲聘用，從事設計行業。他說絕對想取得香港永久居民身份，同時希望留港生兒育女，讓孩子接受本地教育，又笑言羡慕香港的小朋友英語特別好。事業之外，他說希望到不同郊野公園和特色餐廳打卡。他又透露現時在港租樓，計劃數年後賺夠首期買樓，會物色兩房新單位。