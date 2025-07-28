上半年訪港旅客增12%　何敬康指消費待提高　倡辦帆船賽吸高端客

旅發局早前公佈，今年上半年訪港旅客達2400萬人次，按年增長12%。行政長官李家超昨（27日）指，歡迎在新一份施政報告的諮詢詢中獻計，讓業界掌握流量密碼。新民黨立法會議員何敬康今（28日）指，旅客增長理想，不過消費仍可提高，他建議政府著力吸納消費力度較高的外籍旅客，例如舉辦更多國際性盛事及高端消費活動等。



何敬康建議政府大力吸納消費力度較高的外籍旅客，例如舉辦更多國際性盛事及高端消費活動等。（王力圖攝）

新民黨立法會議員何敬康今在電台節目指，今年上半年旅客增長理想，不過人均消費仍可提高，他建議政府多吸納留港時間較長的外籍旅客，促進本地酒店業等收益。他指，現時盛事經濟缺乏年度盛事，建立政府多舉辦國際性活動，例如國際性動漫節、年度博覽、經貿會議等，不僅促進本港經濟，也可鞏固香港作為國際都會的角色。

新民黨立法會議員何敬康7月28日在電台節目指，今年上半年旅客增長理想，不過人均消費仍可提高。（資料圖片/吳美松攝）

他表示，雖然現時有不少訪客喜歡窮遊，但香港仍有很多高端旅客，政府可多舉辦高端消費活動，例如國際帆船比賽等。

何敬康又建議政府為盛事活動建立評估機制，納入經濟效益、吸納旅客等指標，審核受資助的項目，確保公帑運用得宜。他舉例指，政府可在活動前預測訪客數字，活動後再作檢討，未來審批同類活動時可作參考。