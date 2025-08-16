京東佳寶｜逾20款自家品牌上架　啤酒最抵買平均$4罐　附價格名單

【佳寶8折／佳寶／佳宝／京東／超市優惠／零售業／零售市道】內地電商平台京東正式收購香港佳寶食品超級市場，預計今年底有近100款京東自家品牌及生鮮商品，將在佳寶上架。《香港01》今日（16日）到店觀察，發現最少10多款京東自家貨品上架，分為「七鮮」及「京鮮舫」兩大品牌，主要提供飲品、清潔用品及急凍食品，吸引不少市民搶購。



其中果汁系列標榜百分百由純果汁製成，兩升裝售26.9元八折優惠後只收21.5元。最便宜為「京鮮舫」的精釀原漿白啤酒，若購買4罐只收20元，即八折優惠後低至16元，平均每罐4元。下文將提供所有京東自家品牌的貨品名單及價格。



佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，收銀處大排長龍。（黃寶瑩攝）

佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，收銀處大排長龍。（黃寶瑩攝）

佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，店內放滿「京東佳寶靚又平」的宣傳牌。（黃寶瑩攝）

料今年底推近100款京東自家品牌及生鮮商品

佳寶由即日起成為內地電商平台京東旗下的一份子，將一連三日（8月16日至18日）推出八折優惠。京東今日公布，預計今年底有近100款京東自家品牌及生鮮商品，將在佳寶上架，其中被喻為國產香印提子的「陽光玫瑰」，由產地四川直達香港，通過冷凍鏈物流運送以保持鮮度，八折優惠後每磅只收8元。

京東創新零售供應鏈運營部負責人柴艷。（黃寶瑩攝）

京東自家品牌七鮮及京鮮舫已上架

《香港01》記者今日到石塘咀店觀察，發現貨架放滿京東的宣傳牌，強調「京東佳寶平又靚」，部份貨架更擺滿京東自家品牌貨品，分別是「七鮮」及「京鮮舫」。據了解，兩者的分別在於級數不同，京鮮舫的定價更貼近大眾。

佳寶店內部份貨架擺滿京東自家品牌貨品，分別是「七鮮」及「京鮮舫」。（黃寶瑩攝）

果汁系列百分百由純果汁製成 八折收$21.5

京東創新零售供應鏈運營部負責人柴艷強調，自家品牌「七鮮」的果汁系列，百分百由純果汁製成。現場所見果汁種類非常豐富，包括橙汁、葡萄汁及蘋果汁，兩升裝售26.9元，即八折優惠後只收21.5元。另外也有椰子汁及栗米汁等。

▼京東自家品牌產品一覽▼



+ 10

京鮮舫白啤酒八折價平均每罐$4 七鮮有鴨屎香風味

啤酒的售價也非常吸引，最便宜為「京鮮舫」的精釀原漿白啤酒，500毫升罐裝售6.9元，若購買4罐只收20元，即八折優惠後低至16元，平均每罐4元。「七鮮」的口味較為獨特，包括有茉莉鴨屎香風味及德式小麥啤酒。

佳寶店內部份貨架擺滿京東自家品牌貨品，分別是「七鮮」及「京鮮舫」。（黃寶瑩攝）

另有清潔用品及急凍食品 三公斤洗衣液八折價$23.9

京東自家品牌「七鮮」更囊括清潔用品及急凍食品，例如10卷裝廁紙、洗衣珠、洗衣液、衞生濕巾及水餃等，其中酵素香氛洗衣液玫瑰香型3公斤只售29.9元，即八折優惠後低至23.9元，而白菜豬肉水餃及粟米蔬菜豬肉水餃504克裝同售16.9元，即折後低至13.5元。