京東佳寶｜推全場8折吸客掃貨　學者分析中資收購或助結業潮破局

【佳寶8折／佳寶／佳宝／京東／超市優惠／零售業／零售市道】內地電商平台京東昨日（15日）宣布正式收購香港佳寶食品超級市場，佳寶易主後由即日起推出全場八折優惠，部份貨架更擺放京東自家品牌的產品。西環石塘咀店今日中午（16日）人頭湧湧，收銀處更大排長龍，有街坊便看中「七鮮」洗衣液，強調不介意品牌及產地，最重要是價廉物美。「咁大罐29.9？同我攞罐落黎。唔理咩名喇，抵用就得啦！」



有市場系學者分析指，若京東持續燒錢計劃，本地兩大超市可能需要提供優惠抵抗。也有經濟學者對於京東收購佳寶持正面態度，由於京東背後的網購業務能夠支持實體店營運開支，認為若更多內地電商日後攻港，相信能夠改善本港租務市場。



佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，收銀處大排長龍。（黃寶瑩攝）

佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，收銀處大排長龍。（黃寶瑩攝）

周六至下周一推全場八折活動 準備6萬份月餅送長者

內地電商平台京東昨日宣布完成收購香港佳寶食品超級市場，京東佳寶旗下所有超市由周六至下周一（16日至18日）推出全場八折活動，並為65歲或以上長者準備6萬份月餅，消費任何金額都可換領。

石塘咀京東佳寶今早（16日）舉行記者會，創辦人林曉毅（右一）參與開幕剪綵儀式。（黃寶瑩攝）

石塘咀京東佳寶今早（16日）舉行記者會，創辦人林曉毅（右一）參與開幕剪綵儀式。（黃寶瑩攝）

佳寶石塘咀店人頭湧湧 收銀處排長龍

佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，店內放滿「京東佳寶靚又平」的宣傳牌，大批市民到場掃貨，收銀處大排長龍。其中街坊郭太誤以為佳寶今日結業清貨，日後才改裝成京東超市，經記者解釋後才恍然大悟。「我哋以為今日佳寶特價清晒啲貨，以後先再做京東。」

京東佳寶旗下所有超市由周六至下周一（16日至18日）推出全場八折活動。（黃寶瑩攝）

郭太強調不介意品牌及產地，最重要是價廉物美。（黃寶瑩攝）

街坊不介意品牌及產地︰抵用就得啦！

由於郭太今日沒準備購物戰車，打算先觀察價格及購入少量貨品，稍後再到店掃貨。不過訪問期間，她立即看中京東自家品牌「七鮮」的洗衣液，又強調不介意品牌及產地，最重要是價廉物美。「咁大罐29.9？同我攞罐落黎。唔理咩名喇，抵用就得啦！」

香港佳寶食品超級市場由即日起正式加入內地電商平台京東。（黃寶瑩攝）

街坊劉先生讚揚京東願意推出八折優惠，對比其他超市更良心。（黃寶瑩攝）

讚佳寶八折優惠比其他超市更良心

街坊劉先生在新聞中得悉佳寶被京東收購的消息，隨即落樓購買香米及蠔油等日用品。他認為京東推出八折優惠，較其他超市更良心。「不嬲都係隔離街坊周不時嚟買嘢，𠵱家京東收購仲優惠仲更加好啦。」

香港佳寶食品超級市場由即日起正式加入內地電商平台京東。（黃寶瑩攝）

街坊葉太發現雀巢咖啡的售價有所改變，由過往每排30多元，調整至今日52元兩排。（黃寶瑩攝）

街坊發現雀巢咖啡價格調整 憂佳寶未來加價

不過街坊葉太持相反意見，她發現雀巢咖啡的售價有所改變，由過往每排30多元，調整至今日52元兩排，認為佳寶日後或會加價。「開頭或者冇乜點改變，耐咗價錢可能會貴咗。」

佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，店內放滿「京東佳寶靚又平」的宣傳海報。（黃寶瑩攝）

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片／黃浩謙攝）

學者莊太量︰國內平台攻港「好事」 有利租務市場

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，京東收購佳寶為香港經濟帶來正面影響，由於香港實體零售店背後並無龐大的網購業務支持，面對高昂的租金及人力成本，難以壓低售價吸客，一旦結業將會牽涉連租務市場，惟內地企業攻港則可扭轉困局。

多啲國內嚟嘅係好事，香港自己套模式根本成本好高。佢租唔到舖就要執笠，如果內地舖做得住，咪多啲舖租得出，市面咪好啲。 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量

佳寶石塘咀店中午人頭湧湧，店內放滿「京東佳寶靚又平」的宣傳牌。（黃寶瑩攝）

恒大市場系高級講師殷暉。（受訪者提供圖片）

學者殷暉︰若京東持續燒錢 本地零售需提供優惠

恒大市場系高級講師殷暉表示，本港部份長者或不懂透過手機網購，部份市民不願北上消費，因此京東難以開拓相關顧客群，然而收購佳寶後則可推出手機App優惠等，推廣京東線上平台，讓顧客逐漸接受網購，同時可增加市場佔有率。

究竟京東佳寶會否掀起超市的減價戰？殷暉分析指，由於本港兩大連鎖超市受北上消費熱潮影響，近年已不斷降價吸客，因此需要時間觀察，視乎佳寶的攻勢時長。「若果京東燒錢行動持續，香港本地零售市場可能會積極面對競爭，提供多啲優惠。」