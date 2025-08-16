政府飲用水｜江玉歡質疑政府無進行背景審查　採購部門或須問責

獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水的鑫鼎鑫，周六（16日）被政府指未能信納可繼續履行合約，並會轉交警方調查。消息指，政府詢問內地製造商後，揭發無批准鑫鼎鑫投標；該中標公司亦懷疑人去樓空。翻查資料，涉事的鑫鼎鑫原來早於今年6月，另獲政府批出近700萬合約為渠務署供應化學物品。



立法會議員江玉歡表示，質疑政府事前無為供應商進行背景審查，把關不夠嚴謹，導致供應商名冊出現漏洞，又指採購系統出現問題：「招標過程是否純粹價低者得？當局有否檢視（中標者）過往的紀錄、安全標準、安全證書由誰發出？（當局）有否做好核證？⋯⋯」她形容今次事件屬「低級錯誤」，如涉及人為因素，負責採購的部門或需問責，並不能只交由警方處理了事。



桶裝水包裝標籤可見製造商為「樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司」。（資料圖片）

江玉歡質疑政府事前無為供應商進行背景審查，把關不夠嚴謹，導致供應商名冊出現漏洞，「唔係自稱國內某大水商就得、就信到不得了，你唔洗查吓咩？」她說今次只是飲用水被揭發有問題，不排除不法份子早已察覺到漏洞乘虛而入，難保其他政府供應物料亦出現類似情況，「今次好彩公務員集體（行動）引起政府關注，但平時好多嘢我哋都唔知喎。」

她指今次事件引起一連串疑問：「招標過程是否純粹價低者得？當局有否檢視（中標者）過往的紀錄、安全標準、安全證書由誰發出？（當局）有否做好核證？⋯⋯」她質疑審標過程缺乏透明度，公眾無法得悉政府揀選供應商時有何準則，「今次有沒有招標委員會？如果有，可否翻看會議紀錄，了解他們考慮過什麼因素？」

江玉歡質疑政府事前無為供應商進行背景審查，把關不夠嚴謹，導致供應商名冊出現漏洞。（資料圖片/夏家朗攝）

她認為事件牽涉食物安全，當局須檢視是否採購系統出現問題，又提醒當局向非本地公司採購時，把關應更嚴謹。她直言今次事件屬「低級錯誤」，如涉及人為錯誤，負責採購的部門或需問責，並不能只交由警方處理了事。

涉事的鑫鼎鑫原來於今年6月，另獲政府物流署批出6,862,000港元合約，為渠務署供應940公噸亞硫酸氫鈉溶液。江玉歡表示，該供應商只是商貿公司，卻同時提供飲用水和化學物品，政府更應提高警剔、做好審查，「為什麼我們要相信一家貿易公司？他能否控制水質？」她希望今次事件會引起社會作出理性討論，確保香港的質量安全和有保證。

事的是在2012年授權的樂百氏(廣東)桶裝水發展公司，是不同公司，有問題的產品亦與其無關。(網上圖片)

最大的問題是Why⋯⋯唔好話我聽因為有騙子你就瀨咗嘢⋯⋯（點解）你個系統唔可以detect到呢啲騙子？ 江玉歡