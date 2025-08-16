逾70年爆紅大坑炳記茶檔即日起停業　稱人手不足　陳奕迅為常客

開業逾70年的爆紅鐵皮檔大坑「炳記茶檔」今晚（16日）在社交平台公布，由於人手不足，由即日起停業直至另行通知。該茶檔為本港罕有仍保持鐵皮懷舊風貌，其供應的港式奶茶曾被CNN 評為香港四大奶茶王之一，深受旅客和本地市民歡迎，歌手陳奕迅亦是常客，因而吸引大批內地粉絲前來朝聖，獲內地社交平台小紅書人氣推介，更被評為「最害怕倒閉的香港店」之一。



翻查資料，炳記茶檔自1950年代開業，座落於兩幢舊式唐樓之間的施弼街，是一檔保留傳統風味的鐵皮茶檔，供應多士、奶茶等港式美食，以豬扒麵最馳名。根據歷史記錄，茶檔早期只供應多士、老婆餅等中式糕點，70年代起提供即食麵、奶茶及咖啡等。

炳記茶檔的港式奶茶曾被外媒CNN評為香港四大奶茶王之一，深受旅客和本地市民歡迎，曾引起排隊熱潮，更有指歌手陳奕迅亦是炳記常客，因而吸引大批內地粉絲來朝聖，成為內地旅客訪港的人氣打卡點，獲內地社交平台小紅書人氣推介，更被評為「最害怕倒閉的香港店」之一。

另外，2017年林鄭月娥參選行政長官期間，成功入閘後曾到大坑接觸市民，並在炳記茶檔用膳。她當時形容炳記除了麵食彈牙，水滾茶靚，最珍貴的是一份人情味。

茶檔今晚（16日）突然在社交平台公布，由於缺乏人手，由即日起停業直至另行通知，又笑言「咁熱當放大假」。根據簡介，現時茶檔的營業時間由早上7時至下午3時，逢星期一關門；店鋪只接受現金及人民幣微信支付。

