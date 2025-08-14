結業潮｜別天神拉麵親揭執笠3大原因　開業12年最後分店8.31告別

【結業潮／別天神拉麵／餐飲業】再有餐飲品牌全線結業，創立於2013年的別天神拉麵日前公布，由於受到「太多不安因素困擾」，包括人手、租金及牌照，決定結束在康山Aeon的最後一間分店，最後營業日為8月31日。該品牌高峰期曾遍佈中環、尖沙咀、旺角、紅磡、北角及將軍澳等，惟近年不斷結業，如今只剩下太古店。



翻查資料，別天神拉麵早於2013年創立，更衝出香港遠赴美國西雅圖開設分店。創辦人曾到日本拜師學藝，為了紀念學師的「天神拉麵」，因此品牌命名為別天神拉麵。



別天神拉麵在社交平台解釋，結業原因是受到「太多不安因素困擾」。（博多拉麵別天神FB圖片）

別天神拉麵最後一間康山Aeon分店，最後營業日為8月31日。（OpenRice圖片）

別天神拉麵周二（12日）在社交平台公布，由於受到「太多不安因素困擾」，包括人手、租金及牌照，決定結束在康山Aeon的最後一間分店，最後營業日為8月31日。帖文又感謝食客的10多年來的支持，由即日起凡到場惠顧，都可獲得小禮物。

豚骨湯底拉麵採用歐洲直送的豚骨，熬製8小時而成，不含任何味精及防腐劑。（博多拉麵別天神FB圖片）

創辦人曾遠赴日本「天神拉麵」拜師學藝

別天神拉麵早於2013年創立，更衝出香港遠赴美國西雅圖開設分店。官網介紹指，創辦人曾到日本拜師學藝，為了紀念學師的「天神拉麵」，因此品牌命名為別天神拉麵。

官網又強調，豚骨湯底採用歐洲直送的豚骨，每日在香港的中央工場新鮮淆製，再送往各分店，絕對真正「堅煲」。湯底材料只有大量的豬骨和水，稱絕對不含任何味精、防腐劑或奶類製品。

蝦味噌豚骨拉麵。（博多拉麵別天神FB圖片）

銅鑼灣及將軍澳店去年因牌照等問題先後結業

別天神拉麵香港首間門店位於銅鑼灣，高峰期遍佈鬧市，包括中環、尖沙咀、旺角、紅磡、北角及將軍澳等，惟近年不斷傳出分店結業的消息。例如銅鑼灣及將軍澳店去年中因牌照等問題先後結業，如今只剩下太古店。