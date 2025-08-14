結業潮｜別天神拉麵親揭執笠3大原因 開業12年最後分店8.31告別
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【結業潮／別天神拉麵／餐飲業】再有餐飲品牌全線結業，創立於2013年的別天神拉麵日前公布，由於受到「太多不安因素困擾」，包括人手、租金及牌照，決定結束在康山Aeon的最後一間分店，最後營業日為8月31日。該品牌高峰期曾遍佈中環、尖沙咀、旺角、紅磡、北角及將軍澳等，惟近年不斷結業，如今只剩下太古店。
翻查資料，別天神拉麵早於2013年創立，更衝出香港遠赴美國西雅圖開設分店。創辦人曾到日本拜師學藝，為了紀念學師的「天神拉麵」，因此品牌命名為別天神拉麵。
別天神拉麵最後一間店結業︰受到太多不安因素困擾
別天神拉麵周二（12日）在社交平台公布，由於受到「太多不安因素困擾」，包括人手、租金及牌照，決定結束在康山Aeon的最後一間分店，最後營業日為8月31日。帖文又感謝食客的10多年來的支持，由即日起凡到場惠顧，都可獲得小禮物。
創辦人曾遠赴日本「天神拉麵」拜師學藝
別天神拉麵早於2013年創立，更衝出香港遠赴美國西雅圖開設分店。官網介紹指，創辦人曾到日本拜師學藝，為了紀念學師的「天神拉麵」，因此品牌命名為別天神拉麵。
官網又強調，豚骨湯底採用歐洲直送的豚骨，每日在香港的中央工場新鮮淆製，再送往各分店，絕對真正「堅煲」。湯底材料只有大量的豬骨和水，稱絕對不含任何味精、防腐劑或奶類製品。
銅鑼灣及將軍澳店去年因牌照等問題先後結業
別天神拉麵香港首間門店位於銅鑼灣，高峰期遍佈鬧市，包括中環、尖沙咀、旺角、紅磡、北角及將軍澳等，惟近年不斷傳出分店結業的消息。例如銅鑼灣及將軍澳店去年中因牌照等問題先後結業，如今只剩下太古店。
北角特賣場結業潮3間執2間 網民歸咎淘多多 老闆︰內地網購打擊結業潮｜灣仔關注精神健康小店暨展覽空間 稱曾日結零元下月結業結業潮︱上海弄堂跑馬地分店7.30結業 屹立22年 曾獲蔡瀾推薦結業潮｜懲教署職員會所餐廳盛宴7.10結業 早前曾推晚市小菜8折