工程界精神壓力不容忽視　個人調節避免自身內耗

工程界近期傳出不少負面消息，當中有建築承辦商疑出現周轉不靈和資金緊絀等問題，甚至有工程公司面臨結業、分判商及工人欠糧的情況等，這些都令業界生計受影響。在這環境下，可能令業內人士的精神和情緒壓力增加，情況不容忽視。然而，工程界鮮有大力關注業內人士的精神健康；儘管近年社會普遍越來越重視精神支援服務是否足夠，但這議題在工程行內仍然存在一定忌諱，就面對由地緣政治引起以至全球在疫後市道的不景氣，業內的精神健康問題實在需要被正視和討論。



筆者在十多年前在工餘報讀博士學位，需要兼顧硏究、工作及家庭兒女，有賴不時與同學們相聚分享互相支持而成功渡過。

筆者早前在同工的送別聚會上，與同桌的資深精神科醫生談起情緒健康問題，討論到醫護以至不同行業的痛點。在工程界而言，業內人士面對甚為龐大的施工壓力，除了工程成本、工期及人手問題等，工作環境間、上司與下屬之間的關係緊張，對彼此亦構成精神壓力，嚴重的話會影響工作成效。

筆者與不少工程同業亦有相關討論，發現工程界鮮有提及業內人士精神健康的問題，但這並不代表問題不存在，而且同業之間均面對不少各種各樣的壓力，不少壓力源頭可能來自上司。舉個「有趣」的例子，其實業內有不少患「強逼症」的上司，因為工程界對施工要求一絲不苟，故不少工程公司上級也許較其他行業更「精益求精」，不但在工程方面，對下屬要求亦一樣高，因此造成不少高壓的工作環境。

筆者雖並非信徒，但「me time」時會到宗教場所附近，即使不能進入莊嚴之地，亦可在周遭環境感受寧靜氛圍。

不過，儘管社會對精神健康關注度越來越高，業內人士對精神壓力仍是三緘其口，即使是大型工程公司亦甚少論及有關精神健康的議題，也許因為業界仍屬男性相對較為主導，對精神健康關注度不高、擔心被標籤，而願意披露情緒受困的比例相對較少所致。然而，若工程人員受到焦慮、注意力難集中及情緒困擾等「亞臨床」(Sub-clinical) 問題所影響，而未及正視和處理，隨時最終直接或間接影響施工質素。若處理不當，長遠可演變成為臨床 (Clinical)病症。

的確，不少業界亦面對工程上的挫敗感，尤其近年不少公司出現資金問題，令業界的超支及超時壓力大增，或技術上出現樽頸，人手短缺下工作量長期超出負荷，亦可能帶來情緒低落、自我價值降低、缺乏成就感、對周遭事情感冷淡，甚至出現抑鬱等情況。

能不時品賞美食，相信不少人可透過此方法減輕壓力。

筆者以個人經驗認為，工作即使再繁忙，下班後亦要容許自己「熄機」，暫時遠離工作，即使在上班時亦應確保自己保持適合自己的工作節奏，不應過度「消耗」自己；不時審視自己的工作習慣，切忌廿四小時「待機」。在面對龐大的工作量，亦應將不同工作排好優次，分階段完成，亦避免等到「死線」來臨才發力完成工作。

此外，懂得「原諒自己」亦十分重要，其實無一個人是能夠完全完美，故需要接納自己的不完美才能將錯誤變成改進自我的機會。事實上這些問題不只存在於工程界別，面對越來越沉重的生活或個人經濟壓力等，大家亦應更關注自己和身邊人士的身心健康，避免問題囤積下來，最終出現難以收拾的局面。若不想見到不幸的發生，我們應該勇敢面對這些問題，想辨法去解決，並明白到就算不能完全解決問題，亦可考慮分階段處理，逐步減低負荷，這是老生常談，卻未必人人意識到這些道理的重要性。尤其當外在環境不由自己控制的話，個人更需要盡量採取切合自己的措施去保護自己，例如前述的一些建議可作參考，得以活出及維持健康愉快的身心。

