發展局同教育局推動商廈改裝為學生宿舍 稱業界反應踴躍

發展局與教育局於今年7月21日推出「城中學舍計劃」，鼓勵市場以自資和私營方式把現有商廈改裝為學生宿舍，以落實《施政報告》中將香港發展成為國際專上教育樞紐的策略，推廣「留學香港」品牌，做好配套及增加容量。



發展局局長甯漢豪於今日（17日）發布的「局長隨筆」中邀請教育局副局長施俊輝及發展局項目促進辦事處（項目辦）總監周文康介紹計劃，以及業界和教育界代表分享對計劃看法。文中亦指計劃推出後，收到不少對計劃感興趣的業主、投資者、發展商及學生宿舍營運者查詢了解詳情。



香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，「城中學舍計劃」推出後，收到不少對計劃感興趣的業主、投資者、發展商及學生宿舍營運者查詢以了解詳情。（發展局）

以往商廈改裝宿舍 程序複雜、成本較高

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江指出，以往如要將商廈改裝成學生宿舍涉及兩大挑戰。首先，在規劃制度下，以往學生宿舍只可以被歸類為「住宿機構」用途，即是非商業相關用途地帶的「經常准許用途」，因此如需改裝商廈成為學生宿舍，須向城市規劃委員會提交規劃申請，甚或進行土地用途地帶改劃。

另外，建築物管制方面，劉振江表示，由於商廈此類「非住用建築物」等地積比和上蓋面積上限較寬鬆，改裝商廈成為學生宿舍會出現「過剩樓面面積」的情況，發展商需要拆除樓層，在技術和成本上均有一定困難，因此以往將商廈改裝成學生宿舍在商業上幾乎不可行。

但他認為現今香港對海外留學生具吸引力，加上本地及內地學生對宿舍需求持續，相信學生宿舍需求龐大，便利措施是及時雨可滿足需求。他指計劃公布後，收到不少業主、投資者、發展商及學生宿舍營運者查詢以了解詳情。

發展局項目促進辦事處總監周文康表示，「城中學舍計劃」對症下藥，在多方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式把現有商廈改裝為學生宿舍。（發展局）

計劃對症下藥 放寬城規及建築物制度

考慮到業界困難，甯漢豪指「城中學舍計劃」對症下藥，建立清晰、易於遵循，而且具成本效益的運作框架，鼓勵市場將商廈改裝成為學生宿舍。發展局項目辦總監周文康指，規劃程序方面，城規會已擴闊城規制度下「酒店」用途的定義，是絕大多數商業類用地的經常准許用途，並且涵蓋計劃下合資格的學生宿舍，因此將這些商廈改裝成學生宿舍，事前無須進行任何規劃程序。

而建築物制度方面，計劃下改裝而成的學生宿舍，在計算地積比率及上蓋面積時，將被視為非住用樓宇，可保留「酒店」或商廈原有總樓面面積。此外，改裝前獲豁免計入總樓面面積的設施（例如停車位）可繼續獲豁免，而發展商或者營辦商亦可靈活改裝，成為支援宿舍用途的設施，如健身室、自修室等。

周文康表示，為確保經改裝宿舍的宜居性，發展局要求學生宿舍必須符合一向適用於住用建築物的天然照明與通風標準，例如須設置足夠面積的窗戶，以及宿舍房間的任何部分距離窗戶不得多於九米等，又指與持牌酒店基本上相同，遵從難度不大。

至於土地行政方面，大部分列明作非工業用途的地契可在無須改契或補地價的情况下作學生宿舍之用。如要改契的個案，將由地政總署評估補地價金額。發展局轄下項目辦，亦會為申請人提供一站式利便服務，包括處理有關利便措施和回覆審批進度的查詢等。

教育局副局長施俊輝表示，在制定計劃的細節時已考慮業界和院校實際運作，盡量提供彈性。（發展局）

計劃提供彈性 私人發展商或院校均可申請

除了放寬土地、建築制度，教育局副局長施俊輝表示，在制定計劃的細節時已考慮業界和院校實際運作，盡量提供彈性，如申請人可以是私人發展商、院校，又或兩者合作共同作出申請。且計劃無就宿舍的營運模式作硬性規定，計劃下的宿舍可以選擇自行在市場上招收宿生，或靈活與不同的專上院校合作。

他續指，計劃亦設有合適框架保障宿生的利益，並確保宿舍合規營辦，如計劃下的學生宿舍，只可租予修讀指定合資格專上院校的全日制學生入住，以及合資格院校有關的人員，惟後者不可多於宿位的10%等。當局亦要求營辦商遞交申請時，必須同時作出法定聲明，承諾遵守計劃準則，並每年向教育局提交經核證的審核報告。

香港都會大學校長林群聲認為，計劃對申請的院校有莫大幫助，是一大突破。（發展局）

業界反應踴躍 形容計劃屬一大突破

香港都會大學校長林群聲認為，計劃對院校的幫助有三方大向。包括一些豁免計入總樓面面積的酒店設施，改裝成學生宿舍後可以繼續獲豁免和予以保留；其次，計劃進一步容許將這些設施改裝成更切合學生需要的宿舍設施。林群聲以都會大學正籌備的學生宿舍的MU88為例，政策容許其將原來酒店一個約六千平方呎的停車場及三千平方呎的後勤辦公室，改裝為學生活動空間，如自修室或健身室等，善用空間，對營運宿舍有莫大幫助。

以都會大學正籌備的學生宿舍的MU88為例，政策容許其將原來酒店一個約六千平方呎的停車場及三千平方呎的後勤辦公室，改裝為學生活動空間。（發展局）

林群聲又提到，發展局項目辦為申請者提供協調及幫助時，亦協調不同政府部門，如屋宇署及地政總署，也在過程中提供建議，為他們提供協助，例如改裝時協調部門的專業意見，促成校方與部門就細節達成共識。他認為項目辦與院校一同積極玉成其事，是一大突破。