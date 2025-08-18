今日新聞8分鐘｜按摩婦疑偷銀包遭客箍頸｜警稱政府飲用水未找數

有片｜屯公疑現非法賽車 左穿右插入路肩 網民：睇你幾時瀨一鑊

屯門公路懷疑出現非法賽車。網上流傳一段約兩分鐘的片段，顯示藍色本田Accord房車沿屯門公路往屯門方向飛馳，而緊隨其後拍攝該片段的車輛亦緊貼本田行駛，兩車涉嫌多次胡亂轉線及駛入路肩，並先後越過貨車、巴士等。片段的另一角度顯示，先後有3車飛馳而過。至片段後半部份，3車包括拍攝片段的車輛、白色福士GOLF GTI及本田緊貼行駛，背景更伴隨一陣笑聲，未幾福士及本田踩油門加速行駛，兩車如連體嬰般飛速行駛。片段至此結束。

政府飲用水｜財庫局3招補鑊 邀審計署查招標疏漏 審視採購機制

財經事務及庫務局局長許正宇今日（17日）召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，主動邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查，成立一個跨部門專責小組審視現有政府採購機制，責成物流署持續密切監察樽裝飲用水供應商履行合約的情況。他表示，物流署已通知各政策局及部門收起相關樽裝飲用水和作出相應安排。

政府飲用水｜值5294萬合約有30日「找數期」 警方稱政府應未付款

鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部份離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，即時停用並報警。

警方昨日拘捕涉案公司董事及股東，同時正追緝一內地男子，指公司涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供。追查發現該公司實際提供的飲用水來自東莞樟木頭一間廠房，有3萬桶已送到各區，政府化驗證實可安全飲用。

至於合約的5,294萬元費用，據警方初步了解，物流署「找數期」為供應服務後30日，相信尚未向涉案公司支付任何款項。警方又指，正調查有關飲用水有無流出市面。

影片直擊｜深水埗按摩婦被質疑偷銀包 遭六旬客當街箍頸散髮呼叫

網上瘋傳一段男女拉扯的影片，可見深水埗基隆街264號對開街頭，有一名恤衫翁與一名紅衫婦糾纏推撞。雙方爭執期間，男方一度從後箍頸及捉手，阻止女方離開；紅衫婦披頭散髮、重複操普通話痛苦呼救叫：「他是個神經病啦！哎哟，這個世界神經病啦我的媽啊！」其後她一度掙脫，反向恤衫翁叉頸扯衫還擊，引來大批途人圍觀了解因由，有人曾呼喝：「冷靜啲啦妳偷嘢就！」未幾，警員趕抵將雙方隔開調查。

警方表示，上周六（16日）早上約9時38分，警方接獲女途人報案，指懷疑一名男子被一名女子盜去銀包。人員趕抵尋獲一名姓陳（67歲）男子及一名姓熊（47歲）女子，據悉熊婦為上址附近一間樓上足部按摩店的職員，陳男光顧後發現遺失銀包，懷疑有人暗中盜去，雙方由店舖爭執至街上，最終警員在店舖一張凳底下尋獲陳男的銀包，最後雙方和解，案件改列「糾紛」處理。

入境處拘6菲傭其中兩人涉網上自學 假日秘撈無牌牙醫收費$150起

香港入境處拘捕6名菲律賓籍外傭，懷疑在深水埗一個唐樓單位提供無牌牙科服務，涉嫌違反逗留條件及未經註冊從事執業牙醫。經調查，該6名外傭每逢假日會利用該單位為同鄉提供洗牙、箍牙及假牙製作等服務，每次收費約150至500港元。該批外傭均未受過正規牙科訓練，其中兩人網上自學擔任「無牌牙醫」，其餘4人為助手。拘捕行動當日另有13名菲律賓籍人士相信是顧客。入境處強調，無牌牙醫服務存在極大衛生及感染風險，提醒僱主及外傭切勿以身試法。

特朗普稱烏克蘭不可加入北約 指俄烏戰爭爆發源於奧巴馬

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面在即，前者在社交平台發文，稱澤連斯基幾乎可以即時結束俄烏戰爭，但表明基輔方面不可加入北約（NATO）。

大阪道頓堀Donki旁建築物發生火警 2消防員殉職 多人送院｜有片

日本大阪市著名遊客區道頓堀8月18日早上發生火警，網上流傳的片段顯示，現場冒出大量濃煙，當局證實2名消防員被困火場身亡、6人送院。