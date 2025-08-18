政府飲用水｜值5294萬合約有30日「找數期」 警方稱政府應未付款
撰文：林遠航
出版：更新：
鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部份離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，即時停用並報警。
警方昨日拘捕涉案公司董事及股東，同時正追緝一內地男子，指公司涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供。追查發現該公司實際提供的飲用水來自東莞樟木頭一間廠房，有3萬桶已送到各區，政府化驗證實可安全飲用。
至於合約的5,294萬元費用，據警方初步了解，物流署「找數期」為供應服務後30日，相信尚未向涉案公司支付任何款項。警方又指，正調查有關飲用水有無流出市面。
警方今日召開記者會交代案情指，警方於上周五（15日）接獲物流署舉報，指近期一個政府飲用水招標程序中，有服務供應商在標書中訛稱提供予政府的樽裝水將由一間內地特定公司生產，並之後成功中標；惟物流署收到該內地公司澄清，稱無向物流署提供過飲用水，亦不認識中標供應商，雙方無合作。
警方昨日在被捕人公司的北角辦公室及鯉景灣住所，拘捕一男一女，年齡分別61及57歲，二人為夫妻，分別擔任涉案公司的董事及股東。
警方經點算有約3萬桶飲用水七月起被送到各區，曾多次作化驗，證實可以安全飲用。該合約涉款5,294萬元，據警方初步了解，物流署「找數期」為供應服務後30日，相信尚未向涉案公司支付任何款項。被問到涉案的飲用水有否流出市面，警方表示是調查方向之一。
