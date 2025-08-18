黑雨8號風球返工｜工會調查：六成受訪者要上班　兩成落波急返工

近期惡劣天氣頻生，天文台更五度發出黑色暴雨警告信號。工聯職安健協會於7至8月期間就惡劣天氣及「極端情況」下上班，成功訪問621名工友，結果顯示超過六成受訪者在8號風球或更高信號、黑色暴雨警告信號或極端情況生效期間仍要上班，逾兩成被僱主要求「落波」後一小時返回工作崗位。



協會主席謝愛紅指，發現僱主沒有重視和遵守惡劣天氣和極端天氣情況的工作守則，建議規定僱主在惡劣天氣下要對工作環境進行工作評估。



工聯職安健協會今日（15日）公布「惡劣天氣及「極端情況」下上班問卷調查」結果，當中逾兩成被僱主要求「落波」後1小時返回工作崗位。（梁曉煒攝）

僱主應遵守工作守則 訂明「指定人員」定義

問卷調查結果顯示，超過六成受訪者在8號風球或更高信號或黑色暴雨警告信號，或於極端情況生效期間仍要上班，當中有五成不知道信號生效期間上下班四小時内受《僱員補償條例》保障，另有逾兩成被僱主要求「落波」後一小時返回工作崗位。

同時，逾五成人表示僱主沒有任何交通安排，近四成人表示沒有就惡劣天氣下的工作環境進行風險評估，亦未有提供合適的安全設備。

協會主席謝愛紅指，僱主並未重視及遵守《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，漠視工友工作安全。（梁曉煒攝）

協會主席謝愛紅指，僱主並未重視及遵守《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，漠視工友工作安全。同時，根據守則勞資雙方應透過協商，訂明「指定人員」是否在惡劣天氣下必須當值，但現時未有清晰的標準及定義，變相一些非社會運作必要的工種亦可能被定性為「指定人員」，需在惡劣天氣下冒險上班。

逾五成受訪者亦表示僱主沒有提供上下班方面的交通安排，工友冒險上班具風險。她建議政府加強守則的解說及宣傳工作，立法規定非「指定人員」停工，部份「指定人員」僱主需提供安全的交通工具；她批評守則的約束力不足，必要時應立法規定非「指定人員」停工，「指定人員」僱主應提供安全交通工具接送，同時考慮「在家工作」的可能性。

建議公司在惡劣天氣下作「風險評估」

根據問卷調查結果，近四成受訪者稱公司未有在惡劣天氣及極端情況下作設備檢查及「風險評估」。同時，公司也未有為僱員提供適當的裝備，例如安全帽連帽帶、兩衣、防水安全靴等，工作環境令人擔憂。

工聯安健協會顧間及立法會讓員郭偉强則指，協會一直建議政府注事行業中「風險評估」的重要性。（梁曉煒攝）

工聯安健協會顧間及立法會讓員郭偉强則指，協會一直建議政府注事行業中「風險評估」的重要性。建議勞工處應考慮立法強制對惡劣天氣下的工作場所風險作評估，參考密閉場地的做法，要求有「合資格人士」在現場對工作場所進行評估，再根據評估結果作出是否適合開工的決定及制訂適合的工作措施，並必須將評估結果及會採取的安全措施告知僱員，避免僱員要在未知危險的工作環境下工作，無法確保自身的工作安全。

加強宣傳推廣惡劣天氣工作守則

另外，近半受訪者未知信號生效期間上下班四小時内受《僱員補償條例》保障，有逾兩成（23.8%）被僱主要求「落波」後1小時返回工作崗位。協會建議應加強宣傳推廣惡劣天氣工作守則。僱主應以僱員安全為重，因應僱員所在地區環境進行彈性上班時間安排，不應對無法上班的僱員進行扣薪扣假的安排。