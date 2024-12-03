上月5宗奪命工傷　工聯職安健協會促檢討安全管理制度釐清責任

本港上月發生5宗致命工業意外，引起各界關注。其中在上月22日，一名電梯學徒在中環維修扶手電梯期間，不幸墮下電梯槽身亡，事主年僅18歲。工聯職安健協會今日（3日）舉行記者會，指現時建造業安全事故已經達到系統性的風險問題，建議香港應參考英國建築規例及內地制度，制定一個安全管理制度釐清工程中各方責任，並立法確保妥善執行。協會又促請政府徹查意外成因，並改善現時惡劣的職安健環境，保障工人生命安全。



工聯職安健協會舉行記者會，建議香港應參考英國建築規例及內地制度，制定一個制度釐清工程中各方責任。(羅敏妍攝)

建議發牌及招標時審查承建商過往安全紀錄

工聯職安健協會副主席葉偉明表示，11月初一星期連續發生3宗致命工業意外，相隔不久更一日內連續出現2宗致命意外，認為這不是個別個案不當所致。葉提到，協會曾於11月中約見勞工處，提出現時建造業安全事故已經達到系統性的風險問題。

他認為，要改善現有職安狀況，在發牌及招標時已需要作出監管，除了考慮承建商的財政狀況及技術能力外，亦要審查其過往安全紀錄的制度，包括董事及管理人員是否均具備合適安全管理資格，以及過往在工程項目中有否違規紀錄等，以評估是否應發牌予相關承建商負責工程。

葉偉明提到，近日網上流傳一段短片，有工人於觀塘安達臣道的其中一個地盤，將建築廢料從高處擲下，雖未做成人命傷亡，但行為毫無安全考慮，質疑地盤管工為何容許工友做出如此行為，認為事件是系統上的問題，政府應對相關人士提出檢控。

↓↓↓安達臣地盤工將建築廢料從高處擲下↓↓↓



葉偉明指現時建造業安全事故已經達到系統性的風險問題。(羅敏妍攝)

翻查資料，香港現行的建築安全設計實踐，是基於英國的安全設計方式和施工設計與管理（CDM）模型，旨在通過充分設計識別潛在危害並減少健康及安全風險。香港於2006年實施了本地第一個CDM模式。同時，新加坡也實施了類似的模式。

工聯職安健協會顧問、勞工界立法會議員郭偉强認為，香港現行的建築安全設計屬自願性質，沒有法律效力，懷疑因此成效不彰，建議政府就CDM立法。他又說，地盤範圍大，不能只依靠安全主任，因此發展商、承建商、設計人員、管理人員、工作人員等每一級，均需對安全負上相應的責任。

他解釋，設計人員在設計建築物時，除考慮建築物的外觀，亦應在進行設計時加入安全保障的元素，確保施工過程中及日後維條保養時工人的安全，減低意外發生機率；工程負責人要履責提供安全措施及適合的安全器具；而工作人員有責任遵照管理人員的安全指示下工作，如有人被證實工作過程中未有盡職，就需為此而負責，嚴重者甚至應被判處監禁，以此加強阻嚇性。

郭表示，雖然目前《職安健條例》罰則提高，但情況仍然不理想，而判刑結果亦未有反映實際嚴重性，上而下的職安管理制度有改善空間。

郭偉强建議，香港應參考英國建築（設計及管理）規例及內地「三同時」制度，制定類似制度用以釐清工程中各方責任。(羅敏妍攝)

建造業總工會理事長周思傑表示，改善職業安全應由源頭做起，例如將職業安全教育納入中學課程，從小加強安全意識。他又指出，工人有時因僱主或管工的要求趕工，導致未有足夠時間去觀察工作環境安全，故製訂合理施工期實屬必要。

周思傑表示，不能單靠現有「綠卡」的安全訓練，建議工友開工前應增設「工具箱訓練」，公司為工人安排5分鐘的講述施工安排，加上較多人視察環境，亦有助避免意外發生，而舉辦「午間安全講座」也可多讓工友時刻理解安全意識。他又建議，政府可設立工人報告安全隱患，包括改善建議等獎勵機制，參考國內安全生產法，對在防止安全事故的僱員給予獎勵，加強監督，建立重視職安的文化。