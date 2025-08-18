政府冒牌水｜立法會上月跟隨政府訂水　將轉飲屈臣氏兼提供維他水

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被揭發未經內地製造商批准投標，政府叫停合約。立法會一直透過政府物流署採購飲用水機樽裝水，也受事件影響。



立法會秘書處今日（18日）確認七月底起跟隨政府採購「鑫樂觀音山」飲用水，表示因應政府當局最新安排，周六（16日）起暫停「鑫鼎鑫」合約，改用屈臣氏樽裝水，今日下午1時前送達綜合大樓。秘書處臨時擺放「維他」支裝水於茶水間應急。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為立法會大樓。（廖雁雄攝）

「鑫樂」被揭發提供冒牌水 政府叫停合約

政府港島及新界區辦公室六月改為向內地品牌「鑫樂」、「Happy喜士」訂水，為期三年。內地飲用水品牌鑫鼎鑫旗下的「鑫樂」樽裝水，曾在2014年至2017年被內地官媒點名三年內六次上黑榜，社會掀飲用水安全質量的輿論。

與此同時，「鑫樂」被揭發未經內地製造商批准投標，政府物流服務署叫停合約，指未能信納「鑫鼎鑫」能繼續履行合約，並交警方調查。

立法會確認上月跟政府訂水 轉飲屈臣氏兼提供維他水應急

立法會秘書處今天確認自今年7月下旬開始，跟隨政府向「鑫鼎鑫」商貿有限公司採購樽裝水，表示因應政府當局最新安排，自周六（16日）起暫停與鑫鼎鑫的樽裝水合約，改用屈臣氏集團（香港）有限公司供應的樽裝水，今日下午1時前送達綜合大樓，

秘書處表示，更換樽裝水期間，大樓使用者可取用電熱水爐飲用水。《香港01》記者發現，秘書處亦在立法會大樓公用地方提供維他支裝水備用應急。

秘書處表示大樓多處茶水間已安裝接駁自來水的飲用水機，強調飲水機均已通過ISO9001及歐盟電器安全（CE）認證，所有接觸水源的部件亦通過無鉛測試，同時內置濾芯及紫外光消毒系統，供應的冷水、室溫水及熱水全經100°C煮沸殺菌。