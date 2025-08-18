林志偉辭任警察隊員佐級協會主席　2019年曾批張建宗抹殺警員付出

香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（18日）宣佈辭任，他2018年上任主席後曾經歷社會事件及疫情。他在辭任感言提到「永動機」的概念，指協會各執行委員、區代表和單位代表就是協會的永動機，為協會帶來方向、活力和創新，所以他不擔心辭任會影響協會。



員佐級協會主席林志偉。（資料圖片／廖雁雄攝）

林志偉在辭任感言提到「永動機」，即是不需要外部能源輸入就能夠無限運轉的機器。他認為警察隊員佐級協會是警隊的永動機，源源不絕地為警隊注入能量、團結和士氣。至於各執行委員、區代表和單位代表就是協會的永動機，為協會帶來方向、活力和創新，所以他不擔心辭任會影響協會，因為協會最寶貴的資產不是個人，而是一眾代表。

在感言中，他亦分享了一首他在社會事件期間一個通宵工作後回家的早上寫的詩。

東村南里兩地走，西山北河上下遊；唯我田園刻木履，腳踏神州夢挺柔。 林志偉

他表示雖然警察的身份為他帶來責任和不少壓力，但亦帶來守護家園及至親的光榮和使命感。放眼未來，他指雖然「警察的自律自覺彷彿已寫入我們的DNA」，他退休後只求生活逍遙自在，隨緣不強求。他形容自己是一個喜歡接受新挑戰的人，對所有新事物持開放態度。

2019年時任政務司司長張建宗就721元朗西鐵站事件的處理手法向市民道歉，惹來林志偉公開聲明「嚴厲譴責」。。（資料圖片）

林志偉在任期間經歷2019年反修例事件，時任政務司司長張建宗就721元朗西鐵站事件的處理手法向市民道歉，惹來林志偉公開聲明「嚴厲譴責」。他批評言論不負責任，抹殺警務人員的努力、付出、委屈及犧牲。

張建宗及後表示，絕對支持和肯定警隊的執法工作，並高度表揚和衷心感謝警務人員無畏無懼、克盡己任、謹守崗位，共同發揮專業精神，致力維持社會治安，保障市民生命財產。