衞生署明向參與「全校園健康計劃」學校發放度身訂造健康報告

衞生署今日（18日）宣布，明日將首次向每所參與「全校園健康計劃」的學校發放「度身訂造」的《學校健康報告與建議》，並表揚11所晉升成為最優秀的「卓越學校」。在2024/25學年，全港共有808所學校參與計劃，衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君感謝學校及家長的支持，並表示會繼續積極向全港中、小學推動計劃。



為每所參與學校編製「一校一健康報告」 808所學校參與

2024年施政報告宣布強化及擴展計劃至全港中、小學，並為每所參與學校編製「一校一健康報告」，針對每所學校的整體學生健康狀況，建議促進健康的校本措施，以改善體能活動和飲食等安排，從而提升學生身心健康。

在2024/25學年，全港共有808所學校（包括356所小學、404所中學和48所特殊學校）參與計劃，當中339所為「承諾學校」、458所為「行動學校」、11所為「卓越學校」，涵蓋近七成全港學校。

林大輝中學晉升成為最優秀的「卓越學校」。（資料圖片）

張竹君：感謝學校及家長的支持

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）張竹君感謝學校及家長的支持，指參與計劃的學校加強落實多項《健康促進學校框架》的措施，包括將四大健康主題（體能活動、健康飲食、精神健康和社交健康）融入學校課程、提供設施及場地鼓勵學生進行體能活動、提供高質素的體育課程、提供健康飲食環境、成立專責小組支援學生和員工的情緒問題、記錄和分析學生的健康狀況，以及建立機制協助有自毀或自殺風險的學生和處理學生的欺凌問題，表現令人滿意。

她表示，衞生署藉此表揚所有積極參與和支持計劃的學校，尤其是當中11所由「承諾學校」發展成為「行動學校」，繼而晉升成為表現優秀的「卓越學校」，它們持續全面落實《健康促進學校框架》，並進一步主動推行了其他措施，例如成立專責小組制定和檢討健康學校政策、提供機會讓員工參與相關健康主題的培訓，以及邀請家長和社區夥伴就健康校園發展提供建議等，並以不同渠道與其他學校分享實踐健康促進學校的經驗及策略。

11所由「承諾學校」發展成為「行動學校」，繼而晉升成為表現優秀的「卓越學校」。（政府新聞處圖片）

計劃分三個階段。首先，衞生署參考世衞所倡議的《健康促進學校框架》，為參與學校提供指引和檢視表，協助學校有系統地檢視和制定健康促進措施。其後，衞生署會根據該校學生於2023/24學年在學生健康服務中心進行的周年健康評估結果和學校遞交的檢視表進行深入分析。最後，綜合以上評估，衞生署將針對每所學校的不同情況，逐一編製《健康報告》及提供針對性健康促進建議，供校方參考以訂立校本健康促進工作的發展優次和策略。

《健康報告》涵蓋上述四大健康主題及六大「健康促進學校」發展領域（健康學校政策、學校環境、校風與人際關係、家校與社區聯繫、健康生活技能與實踐及學校保健與健康促進服務）。

衞生署將繼續積極向全港中、小學推動計劃

衞生署明日將向每所參與學校發放《健康報告》，並安排醫護團隊在本月中旬至下月底，到學校深入講解報告內容，以便校方在新學年落實相關的健康促進工作。

衞生署表示會繼續積極向全港中、小學推動計劃，並聯同持份者提供支援，促使學校循序漸進地由「承諾學校」發展成為「行動學校」，及最終晉升為已全面落實《健康促進學校框架》的「卓越學校」，以達至世衞「讓每一所學校都成為健康促進學校」的願景。

張竹君補充，國際實證研究文獻顯示，學校實施《健康促進學校框架》能夠為學生健康帶來正面影響，例如有效降低學童的吸煙風險、減少欺凌個案、有助改善學生的體重指數，以及增加他們的體能活動和蔬果攝取量。她呼籲尚未參加計劃的學校，可瀏覽衞生署專題網頁及簽署《全校園健康約章》，或致電3163 4574聯絡衞生署健康促進學校科報名參與計劃。

此外，衞生署學生健康服務中心為全港中小學生提供周年健康檢查服務，以及早識別有健康或行為問題的學生，適時提供建議和介入。除了每位學生可了解自身的健康狀況外，衞生署會定期分析取得的數據監測全港學生的整體健康狀況及相關趨勢，並向公眾發放有關資訊，以提高大眾對學生健康的關注。

市民如欲了解參與計劃的學校名單和更多相關資料，可瀏覽衞生署專題網頁。